Lần đầu tiên xuất hiện, siêu dự án kinh tế đêm kỳ vọng biến Hải Phòng thành "thành phố không ngủ"

Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) mới đây đã tiến hành lễ động thổ Dự án Night Square. Đây là Tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn, văn phòng khép kín tại ngã ba đường Võ Nguyên Giáp – Mai Năng, phường An Biên, Hải Phòng.



Dự án được TD Group hợp tác cùng Champton Hospitality Group định hướng phát triển theo mô hình "kinh tế đêm", với các hoạt động chính diễn ra từ chiều tối đến rạng sáng. Đây là dự án đầu tiên tại Hải Phòng triển khai mô hình này. Mô hình "kinh tế đêm" của dự án nhằm kéo dài và tận dụng tối đa thời gian cho các hoạt động từ kinh tế đến văn hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 2 ha , quy mô xây dựng gồm: 3 tòa nhà cao tầng với chức năng: văn phòng - căn hộ cho thuê và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, hơn 20 căn shophouse liền kề để kinh doanh thương mại và các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí.

Khu vực quảng trường của dự án được mềm hóa bằng cây xanh, đài phun nước nghệ thuật (nhạc nước); cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ cho sân khấu ngoài trời - nơi biểu diễn các chương trình nghệ thuật vào buổi tối.

Khi Dự án đi vào hoạt động, thành phố Hải Phòng sẽ có một khu phố hoạt động về đêm, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng về đêm của người dân và du khách khi đến với thành phố. Khi triển khai thành công dự án này, thành phố sẽ có khu phố hoạt động về đêm giống như phố Shibuya tại Tokyo (Nhật Bản), phố Itaewon tại Seoul (Hàn Quốc) hay như phố Tạ Hiện (Hà Nội), Bùi Viện của thành phố Hồ Chí Minh…

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên – thành viên Tổ tư vấn kinh tế Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, mô hình kinh tế ban đêm giúp tận dụng tối đa thời gian, mở ra cơ hội và không gian mới cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, mô hình này đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, người nước ngoài và đặc biệt là du khách, tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Với dự án này, Hải Phòng cũng sẽ là một trong những địa phương tiên phong trong việc triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt.

Trong những năm trở lại đây, Hải Phòng luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. 10 năm qua, Hải Phòng tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố đã và đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư quốc tế đến đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, TP. Hải Phòng (mới) tăng trưởng GRDP đạt 11,2%, đứng thứ 2 cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1.490,4 triệu USD, thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6, thành phố giải ngân đạt hơn 15.100 tỷ đồng, đạt 42,2% mức kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 38,5% mức kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân thành phố. Toàn thành phố ước có 3.364 doanh nghiệp mới, đạt 56% mức kế hoạch.

Trong nửa cuối năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,35%. Thu ngân sách đạt hơn 47.200 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 19.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 125 triệu tấn. Thu hút khách du lịch đạt hơn 6,3 triệu lượt người. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 4 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập đạt hơn 2.600 doanh nghiệp...

*Ảnh phối cảnh dự án. Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.