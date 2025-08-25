Làn sóng đóng cửa kỷ lục khiến ngành gym Hàn Quốc chao đảo: Kinh doanh không bền vững, mất niềm tin khách hàng, các cơ sở đua nhau ‘dìm giá xuống đáy’

Năm 2024, ngành thể hình Hàn Quốc chứng kiến một cú sụt mạnh chưa từng có khi 553 phòng gym đóng cửa – tăng 26,8% so với năm trước, mức cao nhất kể từ khi thống kê bắt đầu từ thập niên 1990. Chỉ vài tuần đầu năm 2025, 36 cơ sở nữa đã biến mất khỏi bản đồ thể hình xứ kim chi.

Con số này không chỉ phản ánh một thị trường đang thu hẹp, mà còn là tấm gương phản chiếu sức ép kinh tế, cạnh tranh khốc liệt và những lỗ hổng quản lý vẫn chưa được khắc phục. Trong khi nhu cầu về sức khỏe và vóc dáng của người dân không ngừng tăng, các phòng gym lại đóng cửa với tốc độ kỷ lục, tạo ra một nghịch lý đáng báo động.

Mất niềm tin

Năm 2024, ngành công nghiệp gym tại Hàn Quốc chứng kiến một sự sụp đổ chưa từng có. Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc (Ministry of the Interior and Safety-MOIS), có tới 553 phòng gym đã ngừng hoạt động. Điều này đáng báo động hơn nữa khi so sánh với thời kỳ COVID-19, vốn được cho là giai đoạn khó khăn nhất, với con số đóng cửa lần lượt là 430 và 402 vào năm 2020 và 2021.

Sự sụp đổ này không chỉ diễn ra ở các phòng gym nhỏ lẻ mà còn lan sang cả những chuỗi phòng tập lớn, vốn từng được coi là biểu tượng của sự thành công. Nhiều chủ phòng gym, sau khi đầu tư hàng trăm triệu won, đã phải từ bỏ "đứa con tinh thần" của mình mà không đòi phí chuyển nhượng, một động thái cho thấy mức độ tuyệt vọng của họ.

Làn sóng đóng cửa này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là sự cạnh tranh gay gắt và mô hình kinh doanh không bền vững, dẫn đến sự mất niềm tin của khách hàng.

Sự tăng trưởng nóng của thị trường trong vài năm qua đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Từ năm 2019 đến 2023, số lượng phòng gym ở Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi. Sự tăng trưởng nóng này đã dẫn đến một thị trường bão hòa, nơi các phòng tập phải cạnh tranh bằng cách giảm giá.

Để thu hút khách hàng, nhiều phòng gym đã lao vào một cuộc đua giảm giá khốc liệt. Phí thành viên hàng tháng được đẩy xuống mức "cực sốc," đôi khi chỉ còn 10.000 - 20.000 won (khoảng 7-14 USD). Mức giá này không đủ để trang trải chi phí vận hành, dẫn đến thua lỗ và phá sản hàng loạt.

Để có vốn duy trì hoạt động, nhiều phòng gym đã áp dụng mô hình thu phí trả trước, bán các gói tập 6 tháng hoặc 1 năm. Đây là con dao hai lưỡi. Khi doanh thu chững lại, những phòng gym này dễ dàng sụp đổ, để lại hàng nghìn khách hàng mất tiền oan.

Theo Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Agency-KCA), từ 2021 đến quý III/2024, cơ quan này đã tiếp nhận 10.746 khiếu nại liên quan đến dịch vụ phòng gym, thiệt hại trung bình 1,17 triệu Won mỗi khách. Riêng năm 2024, số vụ khiếu nại tăng lên 3.412, và quý I/2025 đã thêm 873 vụ.

Trong đó, khoảng 92% trường hợp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc hoàn phí khó khăn, thường xuất phát từ mô hình thu phí trước cho gói tập 6–12 tháng. Không ít phòng gym tung khuyến mãi "giảm giá sốc" ngay trước khi… đóng cửa, để lại hàng loạt khách hàng bức xúc.

Tệ hơn, việc cạnh tranh quyết liệt khi các phòng gym lớn giảm giá khiến những phòng gym độc lập không thể cạnh tranh về quy mô và vốn. Trước đây, chủ phòng gym có thể "thoát" bằng cách sang nhượng cơ sở và nhận phí chuyển nhượng (gwonriggeum). Thế nhưng hiện nay, thị trường gần như đóng băng: không có người mua, phí này gần như biến mất.

Đó là chưa kể đến chi phí đầu vào leo thang. Báo cáo thị trường bất động sản cho thấy giá thuê mặt bằng tại Seoul tiếp tục tăng trong 2024–2025, thời gian miễn phí thuê bị rút ngắn, khiến chi phí thực trả (effective rent) cao hơn. Đây là gánh nặng đặc biệt lớn với các phòng gym vốn đã chịu áp lực giảm giá bán.

Áp lực kinh tế

Xét trên bối cảnh vĩ mô, thị trường cũng đang không ủng hộ ngành dịch vụ thể hình

Chỉ số bán lẻ năm 2024 của Hàn Quốc đã giảm 2,2%, mức giảm mạnh nhất trong 21 năm và là năm thứ ba liên tiếp đi xuống. Lãi suất cơ bản tuy bắt đầu giảm nhưng vẫn ở mức cao so với trước COVID-19, trong khi nợ hộ gia đình của Hàn Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới.

Tờ Yonhap News cho hay tỷ lệ nợ hộ gia đình so với GDP (hộ gia đình debt-to-GDP) đạt 91,7% vào cuối năm 2024, cao thứ hai trong số 38 quốc gia lớn, chỉ sau Canada. Mức trung bình toàn cầu chỉ là 60,3%.

Hãng tin Reuters thì cho hay Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) sẽ siết chặt các quy định về stress DSR (Debt-to-Service Ratio) từ giữa năm 2025 để hạn chế khả năng vay nợ vượt kiểm soát. Mục tiêu là giới hạn tăng trưởng nợ hộ gia đình ở mức 3,8%, tương đương tốc độ tăng trưởng kinh tế danh nghĩa, nhằm giữ tỷ lệ nợ/GDP quanh vùng 90,5%.

Hàn Quốc đang đứng trước thách thức kép khi nợ hộ gia đình ở mức cực kỳ cao song song với một thị trường tiêu dùng yếu, bị bó buộc bởi gánh nợ và lãi suất. Chính phủ và cơ quan quản lý đang kiềm chế tín dụng bằng các biện pháp mạnh, nhưng hiệu ứng lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Đây là lý do tại sao người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, từ đầu tư cá nhân, thuê nhà cho đến các dịch vụ giải trí không thiết yếu.

Điều đó đồng nghĩa, khi phải thắt lưng buộc bụng, nhiều hộ gia đình ưu tiên cắt giảm chi tiêu "không thiết yếu" như thẻ tập gym.

Tất nhiên cũng có những điểm sáng hiếm hoi là sự trỗi dậy của các studio chuyên biệt như Pilates, EMS hay lớp nhóm cao cấp. Mô hình nhỏ gọn, giá vé cao và tối ưu khung giờ giúp họ duy trì biên lợi nhuận tốt hơn, trong khi phòng gym truyền thống bị "kẹt" giữa chi phí cao và mức phí thấp.

Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu siết chặt quản lý nhằm tránh tình trạng đổ vỡ bong bóng trong ngành gym. Ủy ban Thương mại Công bằng (KFTC) yêu cầu mọi phòng gym phải công khai bảng giá và chính sách hoàn phí rõ ràng, cả tại điểm bán và trên website. Phía KCA cũng tăng cường cảnh báo về những dấu hiệu bất thường như khuyến mãi quá rẻ, yêu cầu đóng tiền ngay.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, nếu không giải quyết được ba nút thắt – mô hình kinh doanh lệ thuộc vào phí trả trước, chi phí mặt bằng cao, và cạnh tranh giá thiếu bền vững – thì làn sóng đóng cửa chưa dừng lại.

Ngành thể hình Hàn Quốc đang ở ngã rẽ, hoặc là thích nghi bằng mô hình mới linh hoạt và minh bạch hơn, hoặc là tiếp tục chứng kiến thêm nhiều "biển hiệu tắt đèn" trong thời gian tới. Với tốc độ đóng cửa hiện tại của các phòng gym, năm 2025 có thể lập thêm một kỷ lục đóng cửa mà chẳng ai mong muốn.

*Nguồn: Reuters, Yonhap, Fortune, BI