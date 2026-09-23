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Lan tỏa sống xanh: TH trao quà tái chế từ vỏ hộp cho trẻ vùng cao

| | Sống

Lan tỏa sống xanh: TH trao quà tái chế từ vỏ hộp cho trẻ vùng cao

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Môi trường Thế giới (26/09), Tập đoàn TH tiếp tục nối dài hành trình sống xanh qua chuỗi hoạt động thu gom đổi quà, workshop sáng tạo từ vỏ hộp sữa giấy và trao tặng những bộ bàn ghế tái chế đến trẻ em vùng cao.

‏‏Chiến dịch "Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh" do Tập đoàn TH tổ chức hàng năm luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng, từng bước đưa việc phân loại và tái chế rác thải trở thành nếp sống quen thuộc của nhiều gia đình.‏

‏Sức lan tỏa của lối sống xanh đó bắt đầu từ những việc rất đơn giản: rửa sạch, gấp gọn vỏ hộp sữa và mang đi thu gom thay vì bỏ ngay vào thùng rác. Dù là một hành động nhỏ nhưng đó lại là khởi đầu cho hành trình kỳ diệu đưa những chiếc vỏ hộp đã qua sử dụng "hồi sinh" thành các sản phẩm hữu ích.‏

‏Cùng chung tay nhân rộng những giá trị xanh ấy, TH tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động trải nghiệm nhân Ngày Sức khỏe Môi trường Thế giới (26/09). Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tháng 9 là hành trình trao tặng bàn ghế, kệ sách tái chế cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, cùng buổi workshop sáng tạo Vỏ hộp tái "xinh" 6 diễn ra tại Bắc Ninh.‏

‏Lan tỏa sống xanh: TH trao quà tái chế từ vỏ hộp cho trẻ vùng cao‏- Ảnh 1.

‏Là một phần trong hành trình phát triển bền vững mà TH kiên trì theo đuổi nhiều năm qua, các hoạt động thu gom, tái chế và workshop sáng tạo giúp những chiếc vỏ hộp sữa sau khi sử dụng tiếp tục một vòng đời mới hữu ích hơn. Q‏ ‏ua đó, ý thức bảo vệ môi trường ‏ ‏cũng được bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình và dần lan tỏa ra cộng đồng.‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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