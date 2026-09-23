‏Khi F&B phải cạnh tranh bằng "lý do để quay lại"‏

‏Trong thị trường nhà hàng ngày càng nhiều lựa chọn, bài toán của một thương hiệu F&B không còn dừng ở việc làm thế nào để khách hàng biết đến.‏

‏Bài toán khó hơn là: Đ‏ ‏iều gì khiến họ quay lại?‏

‏Palmora lựa chọn trả lời câu hỏi này bằng cách mở rộng trải nghiệm ra ngoài food & beverage.‏

‏Mô hình được thương hiệu định hướng là Premier Dining & Entertainment, trong đó một địa điểm có thể cùng lúc phục vụ nhiều nhu cầu: Dining → Mixology → Entertainment → Event → Community.‏

‏Khai thác một không gian bằng nhiều mô hình doanh thu‏

‏Thay vì chỉ khai thác diện tích này dưới hình thức bàn ăn, không gian được thiết kế để có thể chuyển đổi cho nhiều hoạt động khác nhau.‏

‏Trong vận hành thường ngày, Palmora phục vụ dining và nightlife.‏

‏Ở những thời điểm khác, venue có thể được sử dụng cho brand launch, corporate event, private celebration, press event, celebrity party hay entertainment show.‏

‏Điều này mở ra nhiều nguồn doanh thu trên cùng một tài sản vật lý: F&B revenue, Event revenue, Entertainment, Partnership, Private booking.‏

‏"Experience" trở thành một phần của sản phẩm‏

‏Nếu nhà hàng truyền thống tập trung vào món ăn và service, Palmora bổ sung thêm music, visual, lighting và entertainment vào product mix.‏

‏Concept Tropical – Futuristic – Neon được thiết kế để không gian có thể thay đổi theo từng thời điểm trong đêm.‏

‏Khách có thể bắt đầu bằng dinner trong một bầu không khí tương đối thư giãn, sau đó tiếp tục với cocktail, live performance và DJ khi năng lượng tăng dần.‏

‏Như vậy, thời gian khách ở lại venue có khả năng được kéo dài hơn và thương hiệu có thêm cơ hội gia tăng mức chi tiêu trên mỗi lượt khách.‏

‏Event trở thành một phần của chiến lược thương hiệu‏

‏Trước và trong thời gian ra mắt, Palmora đã được sử dụng cho các hoạt động như sự kiện Men’s Foli‏ ‏o và ‏ ‏những buổi gặp gỡ báo chí.‏

‏Grand Opening ngày 22–23/8 v‏ ‏ới 2PILLZ v‏ ‏à DJ Minh Trí tiếp tục thể hiện định hướng kết hợp F&B với entertainment của venue.‏

‏Nhìn rộng hơn, event không chỉ mang lại doanh thu ngắn hạn.‏

‏Mỗi sự kiện còn tạo ra content, media exposure và social proof, qua đó giúp một địa điểm F&B liên tục có câu chuyện mới trên truyền thông.‏

‏Từ customer đến community‏

‏Một hướng khác Palmora đang theo đuổi là xây dựng community thay vì chỉ customer base.‏

‏KOL, nghệ sĩ, báo chí, doanh nghiệp, thương hiệu và nhóm khách lifestyle có thể gặp nhau tại cùng một venue nhưng thông qua những trải nghiệm khác nhau.‏

‏Nếu được duy trì, mạng lưới này có thể mở ra những hoạt động cross-partnership, membership, brand collaboration và event trong tương lai.‏

‏Đây cũng là bước chuyển từ: Restaurant → Venue → Community → Lifestyle Destination.‏

‏Grand Opening 22–23/8 mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo của Palmora sẽ không còn là có bao nhiêu người đến trong tuần đầu tiên, mà là thương hiệu có thể tạo ra bao nhiêu lý do để cùng một khách hàng quay lại trong một năm.‏

‏Trong một thị trường mà món ăn ngon và không gian đẹp ngày càng trở thành điều kiện cần, trải nghiệm có thể sẽ là yếu tố tạo nên khác biệt.‏