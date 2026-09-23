Ngoài quần áo, các thương hiệu thời trang đang bán điều gì?

Tại tầng trệt của 224 Space, sắc đỏ phủ lên không gian trưng bày bộ sưu tập Thu Đông 2026. Những thiết kế lấy cảm hứng từ thập niên 1990, phom dáng may đo sắc nét cùng các chất liệu giàu cá tính được đặt trong một không gian đương đại, nơi trang phục không đứng độc lập mà trở thành một phần của tổng thể trải nghiệm.

“Red Means GO” là thông điệp xuyên suốt chiến dịch toàn cầu mùa này. Thay vì gắn màu đỏ với tín hiệu dừng lại, thông điệp được diễn giải theo hướng ngược lại: đỏ là tín hiệu để tiếp tục chuyển động, thử nghiệm và tiến về phía trước.

Từ một bộ sưu tập đến một trải nghiệm

Điểm đáng chú ý tại sự kiện không chỉ nằm ở những trang phục được trưng bày. Không gian trên lầu của 224 Space được chuyển thành một listening lounge, đưa âm nhạc trở thành một phần của trải nghiệm thời trang. Nếu khu vực trưng bày giúp khách mời quan sát những sáng tạo mới, âm nhạc lại tạo nên bầu không khí để tinh thần của bộ sưu tập được tiếp nối theo một cách khác.

Sự kết hợp này được thể hiện qua sự xuất hiện của Big Daddy, Thể Thiên, Marzuz, MACHIOT, DJ WOKEUP và Phạm Đình Thái Ngân.

Marzuz mở màn với “Ảo ảnh” và “Đang yên đang lành”. Thể Thiên tiếp nối bằng những ca khúc từ album đầu tay như “SAIGONTEY”, “Diễm Xưa”, trước khi Big Daddy khép lại đêm nhạc bằng những bản hit quen thuộc.

Như vậy, thay vì chỉ tiếp cận một bộ sưu tập qua quần áo, khách tham dự được trải nghiệm nó qua nhiều điểm chạm khác nhau: nhìn thấy thiết kế, nghe âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ và quan sát cách những cá tính khác nhau diễn giải trang phục theo phong cách riêng.

Quần áo trở thành một phần của câu chuyện về cá tính

Trong cách giới thiệu mùa Thu Đông 2026, trang phục cũng không được đặt tách rời khỏi người mặc.

Big Daddy xuất hiện trong bộ suit, Thể Thiên lựa chọn những thiết kế mới, trong khi DJ WOKEUP cũng tìm được những trang phục phù hợp với phong cách cá nhân.

Ở nhóm các nhà sáng tạo nội dung, Huang Long lựa chọn tông beige; Ren Gia Huy xuất hiện với suit xám phối áo trắng; Peter Thiên Phú, Hóa Trần và Hào Lý gây chú ý với những cách phối khác nhau. Brian Lê cũng trực tiếp tìm hiểu các thiết kế mới của bộ sưu tập.

Điểm chung giữa những lựa chọn này không nằm ở việc tất cả cùng mặc một kiểu trang phục, mà ở cách mỗi cá nhân sử dụng thiết kế để thể hiện dấu ấn riêng.Đó cũng là tinh thần được gửi gắm qua “Red Means GO”: không chấp nhận những giới hạn được định sẵn, đồng thời khuyến khích mỗi người lựa chọn con đường của riêng mình.

Vì vậy, bộ suit không chỉ còn là một bộ suit, những thiết kế casual cũng không đơn thuần là trang phục thường ngày. Khi được đặt trong những cá tính, không gian và bối cảnh khác nhau, chúng trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn về người mặc.

Sự kiện tại 224 Space cho thấy một cách tiếp cận khác đối với việc ra mắt bộ sưu tập. Thay vì chỉ đưa sản phẩm đến gần khách hàng qua hình ảnh hay sàn diễn, không gian được tạo ra để thời trang có thể được nhìn, nghe và trải nghiệm cùng âm nhạc.

Các nghệ sĩ, DJ, KOL và nhà sáng tạo nội dung cũng không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Họ trở thành những người diễn giải tinh thần của bộ sưu tập bằng âm nhạc, phong cách và cá tính của chính mình.

Ở góc độ đó, điều được đưa đến trong mùa Thu Đông 2026 không chỉ là những món đồ mới cho tủ quần áo. Đó còn là câu chuyện về cách mỗi người lựa chọn xuất hiện, thể hiện bản thân và bước tiếp theo cách riêng.

Và sắc đỏ của “Red Means GO” vì thế cũng không chỉ nằm trên trang phục hay trong không gian sự kiện. Nó trở thành biểu tượng cho một thông điệp đơn giản: tiếp tục chuyển động, tiếp tục thử nghiệm và tiến về phía trước.