Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lan truyền văn bản phụ huynh ủng hộ 20 triệu được vinh danh hạng kim cương: Hiệu trưởng lên tiếng bất ngờ

24-09-2025 - 21:50 PM | Xã hội

Ông Nghiêm Đức Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã lên tiếng về thông tin đang lan truyền trên mạng.

Ngày 24/9, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh văn bản ghi tên Hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) về nội dung "Kế hoạch vinh danh Hội cha mẹ học sinh Kim cương - Vàng - Bạc - Đồng năm học 2025 - 2026". 

Văn bản có nội dung kêu gọi phụ huynh đóng góp để nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại; Hỗ trợ học sinh về học tập, thể chất, tình thần. Cụ thể, số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng để: Mua sách báo, tài liệu tham khảo, đầu tư máy chiếu, bảng tương tác và hỗ trợ chi phí khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, cải tạo cơ sở vật chất, các phong trào ngoại khóa,… 

Văn bản lan truyền trên mạng cũng nêu, việc đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo sự công bằng, không tạo áp lực cho phụ huynh,... 

Đặc biệt, văn bản còn chia hạng vinh danh đối với các phụ huynh đóng góp. Trong đó, phụ huynh sẽ được vinh danh hạng Kim cương khi ủng hộ 20 triệu đồng; Hạng Vàng (từ 11 - 19 triệu đồng); Hạng Bạc (6 - 10 triệu đồng) và Hạng Đồng (3 - 5 triệu đồng).

Lan truyền văn bản phụ huynh ủng hộ 20 triệu được vinh danh hạng kim cương: Hiệu trưởng lên tiếng bất ngờ- Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường THPT khẳng định văn bản này không phải do trường phát ra.

Văn bản này nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận của mọi người trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự bất ngờ, ngỡ ngàng khi "giờ cho con đi học bố mẹ còn phải đua hạng cùng". Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính xác thực của văn bản nói trên. 

Chiều 24/9, trao đổi với báo Dân trí, ông Nghiêm Đức Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ khẳng định văn bản trên không phải do trường phát ra. Ông Văn cũng bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ sau 1 đêm, văn bản đã lan truyền khắp mạng xã hội. 

Theo ông Văn, nhà trường đang có thư ngỏ công khai, kêu gọi ủng hộ cho sự kiện 60 năm thành lập trường. Cá nhân tổ chức nào ủng hộ nhỏ nhất là mấy chục nghìn đồng, nhà trường cũng đều có thư cảm ơn. Nhà trường không hề có kế hoạch vinh danh như văn bản đang lan truyền. 

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, nhà trường đã rà soát toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh học sinh, đều không có kế hoạch như văn bản trên. 

Ông Văn cho biết, nhà trường đã mời cơ quan công an vào cuộc xác minh, trích xuất nguồn phát tán văn bản này từ đâu. Vị hiệu trưởng bày tỏ, nhà trường nghi ngờ có một số phần tử lợi dụng tinh thần vận động của nhà trường để câu like, câu view. 

1 trường THCS KHÔNG thu quỹ phụ huynh, công khai luôn số điện thoại Hiệu trưởng để cha mẹ tiện phản ánh lạm thu!

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bổ sung Phó Chủ tịch 4 tỉnh, thành phố vào Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bổ sung Phó Chủ tịch 4 tỉnh, thành phố vào Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản Nổi bật

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng Nổi bật

Bắt giữ nghi phạm thứ 2 vụ cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

Bắt giữ nghi phạm thứ 2 vụ cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

21:32 , 24/09/2025
Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển

Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển

21:26 , 24/09/2025
Trong 12 giờ, camera AI 'bắt' gần 1.800 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội

Trong 12 giờ, camera AI 'bắt' gần 1.800 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội

21:16 , 24/09/2025
Hà Nội có chịu tác động từ bão số 9 Ragasa?

Hà Nội có chịu tác động từ bão số 9 Ragasa?

20:35 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên