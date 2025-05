Lan truyền video công kích ngành bảo hiểm nhân thọ, nguy cơ khiến khách hàng mất niềm tin, hủy hợp đồng: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm

Ngày 27/5/2025, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan chức năng nhằm phản ánh sự việc có dấu hiệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên trang Fanpage mang tên "Thông điệp đức Phật".

Cụ thể, ngày 23/5/2025, trên Fanpage có tên " Thông điệp đức Phật" với 52.000 người theo dõi đã đăng một video với chú thích (“caption”) "Chơi bảo hiểm không tìm hiểu mất trắng luôn". Trong video xuất hiện cảnh một nhóm người dân bức xúc tố cáo bị lừa đảo tại một văn phòng có treo logo “Lotus Capital”, kèm hình ảnh một số cán bộ mặc sắc phục công an. Tính đến 13h ngày 27/5/2025, video đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, 4.500 lượt chia sẻ và gần 2.000 bình luận – trong đó phần lớn là những bình luận tiêu cực, công kích trực diện ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ.

Lotus Capital được biết đến là công ty quản lý quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 12 năm 2006. Thực tế, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam không hề có mối quan hệ hợp tác, đối tác với Lotus Capital. Trong suốt đoạn video kéo dài 3 phút 08 giây cũng không đưa ra được bất cứ lời nói, tài liệu, bằng chứng nào về sự liên quan của các công ty bảo hiểm trong sự việc này. Việc trang Fanpage “Thông điệp đức Phật” đăng tải một video với lời chú thích không có căn cứ như trên là một hành vi bịa đặt, vu khống gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh của ngành bảo hiểm nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng chỉ để nhằm mục đích gây xôn xao dư luận, qua đó tăng tương tác và kiếm lợi.

Đại diện Hiệp hội cho biết: Với tốc độ lan truyền đoạn video nói trên, ngành bảo hiểm nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ đang bị bôi nhọ, xuyên tạc nghiêm trọng, gây hoang mang cho các khách hàng hiện hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu sự việc này tiếp tục kéo dài sẽ khiến một bộ phận không nhỏ người dân bất an, dẫn tới mất niềm tin vào bảo hiểm, muốn hủy hợp đồng bảo hiểm… ảnh hưởng đến an ninh trật tự; quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi tài chính của người dân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính nếu khách hàng muốn hủy hợp đồng bảo hiểm.

Thực tế cho thấy, ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam nói riêng đã có những đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Bảo hiểm được ví như "tấm lá chắn" cho nền kinh tế vì đã giúp giảm thiểu tác động của rủi ro và đảm bảo sự ổn định tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, bảo hiểm cũng là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Lũy kế đến hết năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế trên 850 nghìn tỷ đồng, một phần lớn trong số đó được đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hơn hàng triệu người lao động. Hàng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Riêng năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả khoảng 94 nghìn tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018 và Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định rất rõ các chế tài xử lý hành chính và hình sự đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm (quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ).

Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo khoản 1 (Điều 288 Bộ luật Hình sự). Người phạm tội sẽ bị xử phạt tiền từ 30 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Thông qua sự việc này, đại diện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rất mong cơ quan chức năng kịp thời có hoạt động rà soát và chấn chỉnh các hành vi đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật về ngành bảo hiểm, góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự nói chung và an ninh, an toàn của ngành bảo hiểm nói riêng. Các cá nhân, tổ chức có hành vi đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật cần phải bị xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật để có tính răn đe. Qua đó, cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường yên tâm đầu tư kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.