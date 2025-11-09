Láng giềng Việt Nam muốn đổi tiền

Bộ Tài chính Indonesia cho biết đang chuẩn bị một dự luật đổi mệnh giá (redenomination) đồng rupiah, nhằm cải thiện hiệu quả giao dịch, hỗ trợ ổn định tài chính và nâng uy tín đồng tiền. Theo Reuters, đây là một dự thảo kế thừa từ những nỗ lực trước đây và “được lên kế hoạch hoàn tất vào năm 2027”.

Theo Channel News Asia (CNA), dự luật được nêu là để “cải thiện hiệu quả kinh tế, duy trì ổn định và tăng độ tin cậy của đồng rupiah”, với phương án được thảo luận là “có thể cắt bỏ các số 0” trên mệnh giá tiền hiện hành. CNA lưu ý cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết kỹ thuật cuối cùng.

New Straits Times (NST) trích một văn bản quy định của Bộ Tài chính cho biết đây là “dự thảo mang tính kế thừa (carry-over draft bill)” và mốc “hoàn tất vào năm 2027” được ghi trong kế hoạch. NST cũng nhắc lại rằng ý tưởng cắt bớt các số 0 trên đồng nội tệ đã được Indonesia nghiên cứu trong thập kỷ qua, song chưa trở thành luật.

The Business Times (Singapore) cho biết Bộ Tài chính Indonesia đã đưa dự án luật đổi mệnh giá vào chương trình công tác, nhấn mạnh mục tiêu chuẩn hóa mệnh giá để thuận tiện giao dịch, kế toán và niêm yết giá trong nền kinh tế. Tờ báo nhấn mạnh, thay đổi mệnh giá không làm thay đổi sức mua thực tế nếu được thực hiện đúng nguyên tắc kỹ thuật và có lộ trình song song lưu hành cũ – mới.

Về khung pháp lý – kế hoạch, Bernama dẫn nguồn chính thức cho hay nội dung đổi mệnh giá được đề cập trong Quy định số 70/2025 của Bộ Tài chính về Kế hoạch chiến lược 2025–2029, ban hành ngày 3/11. Theo đó, mục tiêu là hoàn tất khung luật vào năm 2027.

Vì sao Indonesia tính tới đổi mệnh giá?

Theo Reuters, mục tiêu trung tâm là nâng hiệu quả và độ tin cậy của đồng rupiah; về mặt vận hành, đổi mệnh giá giúp đơn giản hóa hệ thống kế toán, niêm yết giá, hệ thống CNTT và thanh toán, nhất là khi nền kinh tế dùng nhiều chữ số danh nghĩa trong giao dịch. Reuters cũng nhắc lại lịch sử thảo luận từ năm 2013 về khả năng cắt bớt các chữ số, song chưa ban hành.

CNA bổ sung rằng phương án được bàn thảo là cắt số 0 trên tiền giấy nhưng giữ nguyên giá trị thực của hàng hóa và hợp đồng; đây là cách làm phổ biến trong các ca đổi mệnh giá “mang tính kỹ thuật”, khác với phá giá hay thay đổi chế độ tiền tệ. Chi tiết số chữ số bị cắt sẽ do dự luật và văn bản hướng dẫn quyết định.

Theo NST và The Star, đổi mệnh giá là một quy trình nhiều năm, thường có giai đoạn lưu hành song song tiền cũ – mới, chuyển đổi dần hệ thống kế toán – phần mềm – máy ATM – POS, và chiến dịch truyền thông để người dân, doanh nghiệp nắm rõ. Việc chọn thời điểm kinh tế vĩ mô ổn định là then chốt để giảm thiểu rủi ro hiểu nhầm về lạm phát hay sức mua.

Các nhà quan sát lưu ý, như Business Times nêu, đổi mệnh giá không tự thân tạo ra tăng trưởng hay kiềm chế lạm phát; hiệu quả ròng phụ thuộc quản trị thực thi, truyền thông chính sách và năng lực phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Indonesia và hệ thống tài chính – doanh nghiệp.

Bối cảnh kinh tế Indonesia 2025

Bối cảnh vĩ mô năm 2025 tương đối hỗ trợ cho một chương trình mang tính kỹ thuật. Theo Reuters, chính phủ đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách 2025 khoảng 2,53% GDP sau khi yêu cầu cắt giảm chi tiêu 306,7 nghìn tỷ rupiah, đồng thời chuẩn bị gói kích thích gần 16,23 nghìn tỷ rupiah cho quý 4/2025 để hỗ trợ tăng trưởng và an sinh.

Triển vọng trung hạn, Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu cân bằng ngân sách vào 2027/2028, tăng trưởng năm 2026 khoảng 5,4% và lạm phát 2,5%, cũng do Reuters tường thuật. Chương trình chi tiêu ưu tiên gồm bữa ăn miễn phí cho học sinh – nhóm dễ tổn thương, mở rộng hạ tầng, nâng cấp quốc phòng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.