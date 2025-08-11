Lặng lẽ sau cánh cửa bếp nóng: Góc khuất ít ai thấy và giấc mơ của những bếp trưởng

Trên tầng hai của một nhà hàng Á – Âu nổi tiếng tại quận 1, Sài Gòn, bếp trưởng Lê Minh Dũng cởi tạp dề, đứng tựa lưng vào chiếc bàn inox mát lạnh, thở phào sau ca làm dài tám tiếng. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Phía bên ngoài, khách đã ra về từ lâu, ánh đèn vàng nhạt quét nhẹ qua sàn gạch sạch bong. Nhưng bên trong gian bếp – nơi anh và đồng đội vừa trải qua cuộc "tổng lực" – không khí vẫn đọng lại mùi thức ăn, dầu mỡ và... hơi nóng.

"Có những hôm đỉnh điểm mùa hè, trong bếp hơn 45 độ C. Tôi nói thật, bếp trưởng mà kiêm luôn chức năng chịu đựng như vận động viên ấy chứ không đùa."

Anh Dũng vừa cười vừa xoa mồ hôi đã khô nơi trán. Mấy năm làm nghề, thứ khiến anh mệt mỏi không phải là sự khó tính của thực khách, mà là cái nóng. Nóng đến mệt lả, đến kiệt sức, đến mức có người phải bỏ nghề vì huyết áp, viêm da, viêm phổi – những căn bệnh chẳng ai ngờ lại đến từ việc đứng cạnh lò nướng hay bếp chiên mỗi ngày.

Cái nóng – Kẻ thù giấu mặt của bếp trưởng

Bên ngoài, nhà hàng sang trọng, mát lạnh, lung linh ánh sáng. Bên trong, khu bếp lại giống một "phòng xông hơi không tự nguyện". Những người đầu bếp phải đối mặt với thời gian làm việc kéo dài, áp lực liên tục và không gian thiếu thông thoáng.

Không chỉ có vậy, việc thiết bị bảo quản thực phẩm hoạt động kém hiệu quả, nhanh hỏng hoặc tốn điện cũng khiến các bếp trưởng đau đầu. "Nếu bạn ướp thịt sai nhiệt độ, mọi công sức chuẩn bị nguyên liệu đều đổ sông đổ bể" – một bếp trưởng khách sạn 4 sao ở Phú Quốc chia sẻ.

Minke – thiết bị lạnh nhà hàng được các bếp trưởng tin dùng

Chính từ những câu chuyện đời thực như vậy, thương hiệu Minke ra đời với sứ mệnh rất rõ ràng: Tạo ra thiết bị lạnh nhà hàng được các bếp trưởng tin dùng.

Được phát triển bởi NamPhuThai với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực thiết bị lạnh nhà hàng đã cung cấp thiết bị cho các chuỗi cửa hàng của golden gate, Lotteria,Pizza 4PS.....Minke không đơn thuần là nhà sản xuất thiết bị lạnh. Chúng tôi là đối tác đồng hành, là người lắng nghe từng lời phàn nàn về độ ẩm trong tủ, về vị trí điều hòa thổi sai hướng, về cánh tủ bị đọng nước... Từ đó, các kỹ sư Minke đã liên tục điều chỉnh và phát triển công nghệ phù hợp với môi trường bếp Việt.

Một trong những cải tiến nổi bật nhất là hệ thống điều hòa nhà bếp chuyên dụng, thiết kế để làm mát tập trung tại khu vực bếp nấu, không thổi trực tiếp vào thực phẩm, dễ dàng bảo dưỡng và tiết kiệm điện. "Cảm giác như bếp trưởng cũng được... điều hòa ưu ái" – anh Dũng hài hước chia sẻ sau một tháng sử dụng.

Không dừng lại ở đó, Minke còn phát triển sản xuất tại Việt Nam Tủ ủ Aging với công nghệ ủ thịt chín mềm tự nhiên, giúp đầu bếp kiểm soát quá trình chín sâu, giữ nguyên độ ngọt của thịt mà không cần dùng đến hóa chất. Hay tủ cấp đông nhanh siêu tốc với Công nghệ làm lạnh siêu tốc SpeedX giúp bảo quản rau củ, thịt cá sau sơ chế chỉ trong vài phút, giữ độ tươi và màu sắc như mới.

Thương hiệu Việt, sáng tạo từ nhu cầu bếp Việt

Tất cả các thiết bị của Minke đều được nghiên cứu và sản xuất bởi đội ngũ kỹ sư trong nước, am hiểu thói quen vận hành và không gian bếp tại các nhà hàng Việt. Không theo đuổi sự "hoành tráng" không cần thiết, Minke chọn tập trung vào hiệu quả thực tế, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí vận hành và sửa chữa.

