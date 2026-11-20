Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Luật sư (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Báo cáo nêu rõ, về kỳ thi quốc gia về luật sư (điều 10), đa số ý kiến đồng tình với mô hình kỳ thi quốc gia. Có ý kiến đề nghị bổ sung thành phần Hội đồng tuyển chọn, cân nhắc chuyển kỳ thi từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sang Bộ Tư pháp.

Theo báo cáo, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khoản 2 Điều 10 của dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, gồm lãnh đạo Bộ Tư pháp là chủ tịch; Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là phó chủ tịch thường trực, cùng đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 2, ngày 20/11. Ảnh: Như Ý.

Báo cáo cho rằng, quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 69-KL/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, lấy người dân làm trung tâm và cắt giảm thủ tục hành chính.

Mô hình này chuyển đổi một cách căn bản bản chất đánh giá: từ chỉ kiểm tra kết quả tập sự sang đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề. Việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi.

“Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức”, báo cáo nêu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư; Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Về xử lý kỷ luật đối với luật sư (Điều 33), có ý kiến đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định trong dự thảo luật theo hướng việc giải quyết khiếu nại của luật sư là hoạt động nội bộ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp; được thực hiện trên cơ sở Điều lệ Liên đoàn Luật Sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, quy định khác của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và theo quy định của pháp luật về tố tụng.

Vấn đề này, báo cáo nêu rõ, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng xác định quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng trong nội bộ tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đồng thời không quy định trong dự thảo luật về quyền khởi kiện ra toà án nhân dân đối với quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Quyền khởi kiện ra toà án khi có tranh chấp hoặc khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm, gây thiệt hại là quyền hiến định và quyền tố tụng đã được điều chỉnh trực tiếp bởi pháp luật về tố tụng dân sự. Do đó, luật Luật sư với tính chất là luật chuyên ngành điều chỉnh về tổ chức và hành nghề luật sư không quy định lại các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tố tụng.

Sau khi nghe báo cáo giải trình, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (chiếm 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội).