Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 447 ngày 19/11/2026 về tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

TTXVN đưa tin, theo kế hoạch, tổng số quà tặng dự kiến là trên 1,28 triệu suất quà, kinh phí 958,264 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.

Mức tặng quà

Nhiều mức quà dành cho người có công và các đối tượng chính sách.

Cụ thể, Thành phố tặng quà (bằng tiền) 10.000.000 đồng/người đối với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Mức quà (bằng tiền) 3.000.000 đồng/người đối với: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; Thương bệnh binh của thành phố Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận).

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương...

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội); 800.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo; 500.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, tặng quà 70 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 12.000.000 đồng đến 27.000.000 đồng; 264 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 12.000.000 đồng/suất (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng).

Mức quà 700.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết tại các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; các trung tâm phục hồi chức năng, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 trực thuộc Sở Y tế.

Mức quà 700.000 đồng/người: Bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; cho đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ