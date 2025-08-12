Lãnh đạo Dabaco Việt Nam đăng ký bán nửa triệu cổ phiếu DBC sau đà tăng 60% trong 4 tháng

Ngày 11/8, ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC), vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8 đến 12/9/2025. Trước giao dịch, ông Đoàn nắm giữ 776.047 cổ phiếu DBC, tương đương 0,23% vốn điều lệ; nếu bán thành công, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm còn 276.047 đơn vị, chiếm 0,08% vốn. Giá trị giao dịch ước tính theo mệnh giá là 5 tỷ đồng.



﻿Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBC của Dabaco Việt Nam vừa ghi nhận nhịp tăng mạnh khi từ ngày 9/4 đến 11/8/2025 đã tăng 61,6%, từ mức 19.090 đồng/cp lên 30.850 đồng/cp.

﻿Với thị giá hiện tại, dự kiến ông Đoàn sẽ thu về khoảng trên 15 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2025, Dabaco đạt doanh thu 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 506,97 tỷ đồng, tăng 248,6% so với cùng kỳ.



Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực này đến từ sự tăng trưởng đồng loạt ở nhiều mảng hoạt động như sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi tập trung, dầu thực vật… Công tác an toàn sinh học và tiêm phòng vắc xin được thực hiện nghiêm ngặt, giúp kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, qua đó giảm giá thành chăn nuôi trong khi giá bán thực phẩm duy trì ổn định. Nhờ vậy, các công ty chăn nuôi thuộc tập đoàn đều ghi nhận tăng trưởng mạnh.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco đạt hơn 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ, lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng (gấp gần 4,7 lần). So với kế hoạch thông qua tại đại hội cổ đông 2025, DBC thực hiện được 26% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch lãi sau thuế cả năm.