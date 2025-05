Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương”.

Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương. Sau khi viếng đồng chí Trần Đức Lương , các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã viết sổ tang, chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa… và lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, chia buồn cùng gia quyến đồng chí.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Tham gia đoàn có Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, chia buồn cùng gia quyến đồng chí.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan thuộc Quốc hội… Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Tham gia đoàn có lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ. Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, chia buồn cùng gia quyến.

Gia đình đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Lễ Quốc tang.

Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 24/5 đến 7 giờ 00 phút ngày 25/5. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 00 phút ngày 25/5/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương. Lễ an táng đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức lúc 15 giờ 00 ngày 25/5 tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn Quân uỷ Trung ương – Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang , Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương.Đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương – Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ , Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương.Đoàn Thành uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương. Đoàn Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương.