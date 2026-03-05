Lãnh đạo Đầu tư Thương mại SMC muốn ‘xả hàng’ 3 triệu cổ phiếu SMC

Ông Nguyễn Kinh Luân- Phó Tổng Giám đốc thường trực của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Luân vừa đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Luân sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SMC từ hơn 3,1 triệu cổ phiếu xuống còn 143.076 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,19% vốn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SMC theo phiên giao dịch sáng ngày 5/3/2026 khoảng 11.550 đồng/cổ phiếu, ông Luân sẽ thu về khoảng gần 34,7 tỷ đồng nếu bán ra số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ở chiều ngược lại, trước đó Nguyễn Quang Trung- Tổng Giám đốc của Đầu tư Thương mại SMC đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/2/2026 đến ngày 5/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, ông Trung sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Đầu tư Thương mại SMC từ 0% lên 1,36% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Đầu tư Thương mại SMC mang về doanh thu thuần gần 7.007 tỷ đồng, giảm 21,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 185,1 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đầu tư Thương mại SMC giảm 6,8% so với đầu năm, xuống còn gần 4.453,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 407,2 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 316,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.458,7 tỷ đồng, giảm 12,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.049,2 tỷ đồng, chiếm 59,2% tổng nợ.