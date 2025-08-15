Lãnh đạo GELEX Electric (GEE) trả lời cổ đông về tin chuyển nhượng cổ phần cho đối tác ngoại

Thông tin GEE chuyển nhượng cổ phần CADIVI cho đối tác ngoại được nhiều cổ đông quan tâm. Trả lời cổ đông, lãnh đạo GEE cho biết, Công ty đang định vị là tập đoàn công nghiệp công nghệ cao, với định hướng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng theo xu hướng AI, tự động hóa và xã hội số.

“Để hiện thực hóa chiến lược này, GEE xác định rằng không thể phát triển đơn độc, mà cần hợp tác với những đối tác có năng lực và tầm vóc quốc tế để phát triển công nghệ và mở rộng thị trường, trên nền tảng phát triển bền vững. Và hiện nay không phải một mà có một số đối tác là tập đoàn hàng đầu trên thế giới về mảng thiết bị điện chủ động tiếp cận và đặt vấn đề hợp tác với GEE và chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng để tìm ra đối tác phù hợp nhất”, Lãnh đạo GEE nói.

ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sáng nay 15/8, GELEX Electric trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu năm 2025 thêm 7% lên 23.794 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng gấp đôi, lên hơn 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng điều chỉnh tăng 118% lên mức hơn 2.819 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Lãnh đạo GEE lý giải, việc điều chỉnh này bắt nguồn từ hai lý do. Một là trong nửa cuối năm nay, Công ty dự kiến thực hiện thoái vốn một số khoản đầu tư chưa đưa vào kế hoạch đầu năm, mang lại khoản lợi nhuận bất thường hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 3. Hai là, mảng hoạt động cốt lõi của Công ty cũng có diễn biến tích cực, bối cảnh vĩ mô khởi sắc hơn, Công ty cũng hoạch định những hướng đi mới.

Theo ông Nguyễn Trọng Trung, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc GELEX Electric, hiện nay c ác công ty thành viên như CADIVI, EMIC, THIBIDI, CFT… đã đẩy mạnh sản xuất, tối ưu vận hành, tăng cường hoạt động R&D và phát triển sản phẩm theo tiêu chí an toàn – thân thiện môi trường. Qua đó, GEE không chỉ giữ vững vị thế trong nước mà còn mở rộng được sự hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế trọng điểm. Ngoài ra, sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu đầu tư hạ tầng – công nghiệp tại Việt Nam đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho ngành thiết bị điện.

“Việc công ty chủ động điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận mảng kinh doanh cốt lõi tăng thêm gần 40% (từ 1.686 tỷ lên 2.355 tỷ) so với kế hoạch đầu năm cũng cho thấy sự ổn định trong vận hành của hệ thống GEE”, ông Nguyễn Trọng Trung nhấn mạnh.

Song song với việc nâng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận, GEE cũng muốn tăng tỷ lệ cổ tức từ 30% lên 60%, bao gồm 40% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GELEX Electric sẽ chi khoảng 1.464 tỷ đồng và phát hành thêm hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2025. Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên mức 4.392 tỷ đồng.

Lãnh đạo GEE chia sẻ, Công ty muốn cập nhật và thông tin đến các cổ đông để giúp các cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng và đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các cổ đông. Kết thúc Đại hội, với sự đồng thuận cao từ cổ đông, toàn bộ các tờ trình và nội dung quan trọng đã được thông qua.