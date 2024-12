Lãnh đạo Quảng Nam kết luận về dự án của Công ty Bách Đạt An

Ngày 9-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11-2024.

Theo đó, trả lời các công dân liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Công ty CP Bách Đạt An được tiếp tục thực hiện 3 dự án trên để giải quyết quyền lợi của người dân.

Bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản

Trong đó, đã phục hồi giấy đăng ký kinh doanh đối với Công ty CP Bách Đạt An, thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện các dự án để đảm bảo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan, triển khai đầu tư hoàn thành các dự án.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho khách hàng các dự án.

Để hỗ trợ, thông tin các nội dung ngoài phạm vi trách nhiệm chủ đầu tư và đơn vị phân phối, vào tuần đầu tiên hàng tháng (từ tháng 1-2025), tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 19-7-2024 sẽ cử công chức cung cấp thông tin, trao đổi về tình hình thực hiện các dự án cho đại diện người dân biết.

Ông Trần Nam Hưng đề nghị các công dân liên quan đến 3 dự án nêu trên cử người đại diện làm đầu mối (có địa chỉ, số điện thoại, email) gửi về tổ công tác của UBND tỉnh.

Về việc khởi tố, bắt giữ bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An và xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án, ông Trần Nam Hưng cho biết việc này được các cơ quan tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, 3 dự án nêu trên đang được Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục triển khai thực hiện, qua làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam thống nhất cam kết sử dụng nguồn vốn đã huy động hiện có từ người dân và các nguồn lực tài chính khác của doanh nghiệp để thực hiện các dự án…