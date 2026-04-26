Lãnh đạo Vinaconex nói gì về kế hoạch tăng sở hữu tại Giầy Thượng Đình?

Sáng ngày 25/4/2026 vừa qua, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Một điểm đáng chú ý tại Đại hội lần này là kế hoạch gia tăng sở hữu tại Công ty CP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD)- doanh nghiệp đang sở hữu khu “đất vàng” tại số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Theo ban lãnh đạo Vinaconex, doanh nghiệp dự kiến tham gia vào dự án công trình xây dựng trên khu đất của Giầy Thượng Đình với tỷ lệ sở hữu khoảng 24%, hợp tác cùng các đối tác khác để phát triển dự án. Khu đất này đã nằm trong danh mục được triển khai theo Nghị quyết của Tp.Hà Nội, với định hướng phát triển các tòa chung cư cao tầng, quy mô dân số hơn 3.000 người.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vinaconex

Đây là khu đất nằm trong khu vực nội đô, có giá trị thương mại cao nếu được chuyển đổi công năng sang phát triển nhà ở. Dù chưa công bố chi tiết cấu trúc giao dịch, ban lãnh đạo cho biết định hướng là tham gia với vai trò nhà đầu tư phát triển, tận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để tối ưu hóa giá trị dự án.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc tham gia vào Giầy Thượng Đình không chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính mà còn là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quỹ đất tại khu vực lõi đô thị - nơi nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Nếu triển khai đúng tiến độ, dự án có thể trở thành một trong những điểm đóng góp đáng kể cho kết quả kinh doanh trung hạn của Vinaconex.

Về Công ty CP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD), doanh nghiệp này sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào sáng ngày 6/5/2026 tới đây.

Theo nội dung tài liệu được công bố, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương di dời Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian di chuyển dự kiến từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.

Đối với khu đất rộng 36.105 m2 tại 277 Nguyễn Trãi sau khi di chuyển nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Khương Đình.

Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nguồn vốn được lấy từ vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác.

Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ (dự kiến cao 25 - 40 tầng, 4 - 5 tầng hầm) chiếm phần lớn vốn đầu tư với gần 5.646,7 tỷ đồng; công trình văn phòng, thương mại dịch vụ (dự kiến cao 25 - 40 tầng, 4 - 5 tầng hầm) hơn 1.538,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trường học liên cấp 1, 2, 3 (dự kiến cao 8 - 12 tầng, 2 - 3 tầng hầm) có vốn đầu tư khoảng hơn 541,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sử dụng khoảng 20% vốn tự có để thực hiện dự án, tương đương 1.981,4 tỷ đồng, phần còn lại 7.925,6 tỷ đồng sẽ huy động từ vốn vay.



