Lãnh tụ Tối cao Iran: Chữ ký của ông Trump ‘vô giá trị’

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 18/7, ông Khamenei cho rằng các hành động của Mỹ đã chứng minh bản chất "bắt nạt và không đáng tin cậy" của Washington.

"Những lời hứa bị phá vỡ và các hành động đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy nước Mỹ không trung thực và không đáng tin cậy", ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng khẳng định Tehran và "Mặt trận Kháng chiến" sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng trước sức ép từ Mỹ, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng Hồi giáo và người dân Iran trong thời gian gần đây.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Ông Khamenei nhấn mạnh, rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là duy trì "sự thống nhất thiêng liêng" ở mọi cấp độ của xã hội và bộ máy nhà nước.

Theo ông, sự đoàn kết là yếu tố then chốt để bảo vệ độc lập, chủ quyền và các mục tiêu của Cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh Iran phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ.

Tehran đình chỉ các cam kết với Washington

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận Tehran đã tạm ngừng thực hiện toàn bộ các cam kết theo bản ghi nhớ đạt được với Mỹ cách đây khoảng một tháng.

Theo ông Gharibabadi, quyết định này được đưa ra sau khi Washington bị cáo buộc tiến hành các hành động quân sự vi phạm chính những cam kết đã ký.

"Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán, nhưng chính phía Mỹ đã có những hành động gây hấn và vi phạm các nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Iran đã tạm dừng tất cả các cam kết và trên thực tế không còn thực hiện chúng nữa", ông nói.

Động thái này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, đang rơi vào bế tắc.

Đàm phán rơi vào ngõ cụt

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran từng được kỳ vọng mở đường cho các cuộc đàm phán sâu hơn sau khi chấm dứt nhiều tuần giao tranh. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng bị phủ bóng bởi các cuộc đụng độ quân sự mới giữa hai bên.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã "kết thúc" sau vụ Iran bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo vệ an ninh quốc gia và sẽ đáp trả "kiên quyết, dứt khoát" trước mọi hành động quân sự của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran không có kế hoạch nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay và sẽ tiếp tục tập trung vào các biện pháp phòng vệ trước các cuộc tấn công của Washington.