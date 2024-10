Lào Cai: Quả đồi bất ngờ sụt đổ, biệt thự 2 tỷ vừa mua bị đất đá vùi lấp

Khoảng 5h sáng ngày 8/10, tại thôn Khởi Xá, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đã diễn ra vụ sạt lở đầy bất ngờ.

Khi đó mọi người vẫn còn đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng động lớn. Nhiều nhà dân đã bị đất đá trên quả đồi phía sau vùi lấp.

Căn biệt thự gia đình bà T. vừa mua chưa lâu với giá hơn 2 tỷ đồng cũng chịu chung cảnh ngộ. Rất nhiều đất đá trôi xuống đã vùi lấp cả một khoảng phía sau, phần tường và cầu thang bị hư hỏng nặng.

Gia đình bà T. chứng kiến cảnh ngôi biệt thự bị đất đá vùi lấp

Ngoài nhà bà T., 4 gia đình khác ở gần đó cũng chịu cảnh tương tự. Chính quyền đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

"Hàng chục người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực khắc phục sự cố", một lãnh đạo UBND xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chia sẻ trên báo Công thương.

Chính quyền địa phương hiện đã phong tỏa khu vực sạt lở do nằm cạnh quốc lộ 4E (Bắc Ngầm - Bảo Nhai).

Trong đợt mưa lũ bão số 3 vừa qua, tỉnh Lào Cai đã có hàng trăm người dân bị chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoặc làm ảnh hưởng. Nơi ảnh hưởng nặng nề nhất chính là thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên có 67 người chết và mất tích.