Tờ Laotian Times đưa tin, vào ngày 24/11, Lào đã chính thức thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất (LDC), chấm dứt 55 năm có tên trong danh sách được Liên Hợp Quốc lập ra từ năm 1971 này.

Lào lần đầu tiên đạt các ngưỡng tiêu chuẩn để thoát khỏi danh sách này vào năm 2018 và đáp ứng đầy đủ cả ba tiêu chí vào năm 2021, bao gồm: thu nhập, nguồn nhân lực, cùng khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế và môi trường. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành cho Lào thời gian chuẩn bị kéo dài 5 năm, thay vì 3 năm như thông lệ, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết Lào đã đạt được những tiến bộ về thu nhập, y tế và giáo dục. Lào là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên và là quốc gia thứ chín trên thế giới thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất.

Ngày 24/11, Lào đã chính thức thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc, khép lại 55 năm nằm trong danh sách này kể từ năm 1971. Ảnh: Laotian Times

Khác với Singapore, Thái Lan và Việt Nam (những nước chưa từng bị xếp vào nhóm các quốc gia kém phát triển nhất), Lào đã có 55 năm nằm trong nhóm này của Liên Hợp Quốc trước khi chính thức thoát khỏi danh sách vào tháng 11/2026.

Hiện tại, Campuchia, Myanmar và Timor-Leste là những quốc gia thành viên ASEAN vẫn còn nằm trong danh sách này.

Tiến bộ qua nhiều thập kỷ

Laotian Times đưa tin, từ năm 1993 đến nay, Lào đã đạt được những bước tiến tích cực trong việc giảm tỷ lệ nghèo đói từ 46% xuống còn 15%, cải thiện lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận điện năng.

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Theo truyền thông Lào, nền kinh tế nước này cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong thập kỷ qua, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,6% trong giai đoạn 2015-2025.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Lào Bakhodir Burkhanov đã viết trong một bài bình luận chung rằng, việc thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất không đồng nghĩa với việc cuộc chiến chống đói nghèo đã kết thúc tại Lào. Họ nhấn mạnh rằng Lào cần tiếp tục nỗ lực phát triển với tư cách là một quốc gia đang phát triển, hướng tới mục tiêu đạt vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2055.

Thách thức phía trước

Việc thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất đồng nghĩa với việc một số ưu đãi về thương mại, tài chính và hỗ trợ kỹ thuật dành cho Lào sẽ không còn được duy trì ở mức độ thuận lợi như trước. Hai vị quan chức cho biết hầu hết các thay đổi sẽ được thực hiện dần dần trong vòng ba đến bốn năm, với quá trình chuyển đổi kéo dài đến hết năm 2029.

Lào cần tiếp tục nỗ lực phát triển với tư cách là một quốc gia đang phát triển, hướng tới mục tiêu đạt vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2055. Ảnh: Bnews

Theo Liên Hợp Quốc, gần 2/3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Lào hướng tới các quốc gia ASEAN và các đối tác thương mại tự do của khối này; các mặt hàng này dự kiến vẫn sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế. Tuy nhiên, hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc và hàng may mặc xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ phải đối mặt với những điều chỉnh.

Nền kinh tế Lào đã tăng trưởng 4,8% trong năm 2025, trong khi lạm phát trung bình giảm xuống còn 7,7%. Ngân hàng Thế giới ước tính nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng lạm phát sẽ ở mức cao hơn trong năm 2026.

Nợ công cao cũng hạn chế dư địa đầu tư của chính phủ Lào. Ngân hàng Thế giới ước tính nợ công và nợ được chính phủ bảo lãnh vào năm 2025 của nước này chiếm khoảng 87% GDP.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, vào ngày 6/8, Thủ tướng Lào vào thời điểm đó là ông Sonexay Siphandone đã chỉ đạo các bộ, ngành của nước này thực hiện 12 nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động từ việc thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất. Một trong số đó là kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn để tham gia một cơ chế thương mại của EU vào năm 2029, cho phép các doanh nghiệp Lào xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu với mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng 0.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đang xem xét một nghị quyết kêu gọi các quốc gia đối tác duy trì các hình thức hỗ trợ thương mại cho Lào cho đến năm 2031.