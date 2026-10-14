Lao động bán thời gian đóng BHXH nơi khác, công ty cần đóng thêm gì?

Bà Tuyết hỏi, người lao động đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH tại một nơi khác thì công ty của bà có phải đóng thêm khoản bảo hiểm nào cho người lao động không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

- Đối với BHXH, theo điểm a, điểm l khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 2 Luật BHXH 2024 :

Người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên kể cả trường hợp làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khác nhau quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tham gia BHXH bắt buộc theo quy định như sau:

Đối tượng quy định tại điểm a và điểm l khoản 1 Điều này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia BHXH bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Trường hợp hợp đồng lao động đang sử dụng làm căn cứ tham gia BHXH bắt buộc đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng mà hai bên không có thỏa thuận về việc đóng BHXH bắt buộc trong thời gian tạm hoãn thì tham gia BHXH bắt buộc theo thứ tự về thời gian có hiệu lực của hợp đồng được ký kết.

Theo đó, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty thì thì đóng BHXH bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

- Đối với BHYT, tại điểm b khoản 5 Điều 13 của Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định, người thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời có một hoặc nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động làm căn cứ tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động làm căn cứ tham gia BHXH bắt buộc.

- Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tại khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Theo đó, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty thì đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.



