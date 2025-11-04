Lập 6 tổ công tác “giải cứu” 288 dự án tại Lâm Đồng

Ngày 3-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định về việc thành lập 6 tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 288 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.



Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên làm Tổ trưởng. Tổ 1 có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho 51 dự án thuộc các lĩnh vực: năng lượng, khoáng sản, nông, lâm, thủy sản; địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải làm Tổ trưởng. Tổ 2 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 44 dự án thuộc lĩnh vực: khu dân cư, khu đô thị, cấp, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp là Tổ trưởng. Tổ 3 có trách nhiệm rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 49 dự án thuộc lĩnh vực: năng lượng, công nghiệp, thương mại, xăng dầu.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh làm Tổ trưởng với trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 63 dự án thuộc thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn Bình Thuận (cũ).

Tổ công tác số 5 do Phó Chủ tịch Đinh Văn Tuấn làm Tổ trưởng, sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 46 dự án thuộc lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ).

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có gần 300 dự án cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tổ công tác số 6 do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc làm Tổ trưởng, sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 35 dự án trong các khu công nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý, số dự án có thể thay đổi trong quá trình rà soát, xử lý. Tổ công tác có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của địa phương.

Định kỳ trước ngày 23 hằng tháng, các Tổ công tác gửi kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án thuộc lĩnh vực được giao về Sở Tài chính để tổng hợp.