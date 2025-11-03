Cao tốc trị giá hơn 21.500 tỷ đồng chạy nước rút về đích cuối năm 2025: Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đưa ra yêu cầu với chủ đầu tư

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tại dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Tham gia và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Đồng Nai có ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng ông Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hơn 70% khối lượng hoàn thành, vượt khó vì thời tiết để kịp tiến độ

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, kết nối vùng Đông Nam Bộ với hệ thống cảng và sân bay quốc tế. Dự án có tổng chiều dài 53,7km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 34,2km, đoạn qua Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (TP Hồ Chí Minh mới) dài 19,5km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 100km/h, quy mô 4–6 làn xe giai đoạn 1, và sẽ mở rộng lên 6–8 làn xe trong giai đoạn hoàn thiện. Tổng mức đầu tư hiện được điều chỉnh lên 21.551 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 221/2025 của Quốc hội.

Phối cảnh một nút giao của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: Bộ GTVT

Theo kế hoạch, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026, góp phần giảm tải Quốc lộ 51, tăng cường kết nối vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho cả khu vực.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án thành phần 2 thông tin, đến nay toàn tuyến dài hơn 18km đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục then chốt cơ bản hoàn thành. Cụ thể, khối lượng đắp đất K95 đạt 84%, lớp cấp phối đá dăm hoàn thành 54%, lớp bê tông nhựa đã triển khai 20%. Hệ thống cầu trên tuyến đạt kết quả ấn tượng: 96% cọc khoan nhồi và 97% mố trụ đã xong, toàn bộ 708 phiến dầm đã được đúc hoàn thiện.

Tuy vậy, thời tiết mưa nhiều liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85, cho biết để thực hiện mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị để thi công tăng ca, “làm ngày, làm đêm”. Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án.

Tại Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, tình hình tương tự. Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chia sẻ: “Nhà thầu đã sử dụng đến giải pháp che bạt để thi công vào ngày trời mưa nhưng hiệu quả cũng không cao”.

Ông Đinh Văn Hùng, Phó Tổng giám đốc Điều hành Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) nhà thầu thi công Dự án Thành phần 2 cho hay, hiện đơn vị đã chuẩn bị đủ nguồn vật liệu để phục vụ công tác thi công. “Nhà thầu cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết”.

“Phải dồn toàn lực, làm đến đâu chắc đến đó”

Trực tiếp kiểm tra các hạng mục, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn để giữ tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại công trường các dự án khi đi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung để đảm bảo tiến độ các dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao đổi với lãnh đạo tỉnh về tiến độ Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai)

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các nhà thầu phải tuyệt đối giữ cam kết hoàn thành các dự án đúng tiến độ. “Đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải hoàn thành. Đây là giai đoạn nước rút, là ‘trận đua cuối’, phải dồn toàn lực, làm đến đâu chắc đến đó, vận dụng triệt để kinh nghiệm thực tế”.

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu các nhà thầu phải tập kết đủ nguồn nguyên, vật liệu thi công, đặc biệt là nguồn đá xây dựng phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

“Phải tập kết đủ 100% nguồn đá xây dựng về công trường. Miền Nam đang chuẩn bị bước vào mùa khô, khi thời tiết thuận lợi là phải làm ngày, làm đêm để đảm bảo tiến độ dự án", ông nhấn mạnh.