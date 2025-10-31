VNeID vừa có loạt thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Ứng dụng này giúp thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống, hỗ trợ công dân định danh, xác thực và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu xây dựng công dân số - chính phủ số - xã hội số.

Mới đây, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa ra mắt phiên bản 2.2.3 với hàng loạt nâng cấp quan trọng, giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công ngay trên điện thoại.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID ra mắt phiên bản 2.2.3 với loạt tính năng mới.

Ở bản cập nhật lần này, VNeID được mang đến loạt tính năng mới và cập nhật sửa lỗi gồm:

- Bổ sung, cập nhật các dịch vụ công: Xác nhận thông tin về cư trú; Khai báo tạm vắng; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú; Xác nhận CMND 09 số, số định danh cá nhân, cấp lại căn cước;

- Cập nhật dịch vụ công Đăng ký, quản lý cư trú/ Cấp, quản lý căn cước;

- Cập nhật, điều chỉnh tích hợp giấy tờ;

- Điều chỉnh, bổ sung các chứng năng phục vụ định danh tổ chức;

- Sửa lỗi.

Những thay đổi này giúp người dân thao tác nhanh hơn, đồng thời mở rộng phạm vi sử dụng của ứng dụng trong nhiều hoạt động hành chính, dân sự hàng ngày.

Đáng chú ý, theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/10/2025, người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi thực hiện chứng thực. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.

Cụ thể, Nghị định bổ sung quy định rằng:

- Người đi chứng thực chỉ cần xuất trình thông tin trên VNeID, không phải nộp hay mang theo bản chính, bản sao của các giấy tờ đã được tích hợp.

- Cơ quan chứng thực có trách nhiệm khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác, thay vì yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ.

Với thay đổi này, từ ngày 01/11/2025, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VNeID, không cần phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc hay bản sao khi đi chứng thực, một bước tiến lớn trong cải cách, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.