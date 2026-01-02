Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

02-01-2026 - 06:52 AM | Bất động sản

Bộ Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế đặc thù và tiến độ chi tiết nhằm tạo cơ sở chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) Bắc - Nam .

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo ĐSTĐC Bắc - Nam do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xuyên suốt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự đồng bộ trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, từ công tác thể chế, chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thực hiện.

Quyết định này tạo nền tảng tổ chức để hiện thực hóa chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ quy hoạch sang giai đoạn triển khai thực chất.

Lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng vừa thành lập Ban Chỉ đạo Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: BXD.

Trước đó, theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thì Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết, bảo đảm điều kiện khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm nay, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo chuyên trách để triển khai các dự án đường sắt quốc gia , qua đó tăng cường năng lực điều hành, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố; sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, còn 15 địa phương.

Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa; nhu cầu sử dụng đất sơ bộ gần 10.830 ha, dự kiến hơn 120.800 hộ dân phải tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng (tương đương 67,3 tỷ USD), sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra ngày 21/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu sớm làm rõ phương thức đầu tư để triển khai quyết liệt ngay trong tháng 1/2026. Theo Thủ tướng, dự án không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tái cấu trúc hệ thống vận tải quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
7 dự án bất động sản, du lịch nghìn tỷ tại Khánh Hòa ‘dính’ sai phạm

7 dự án bất động sản, du lịch nghìn tỷ tại Khánh Hòa ‘dính’ sai phạm Nổi bật

Đất nền "thất thường": Khu vực ven Hà Nội và nơi có đại dự án "sốt" cục bộ còn thị trường từng nóng như Bình Phước, Bảo Lộc lại trầm lắng

Đất nền "thất thường": Khu vực ven Hà Nội và nơi có đại dự án "sốt" cục bộ còn thị trường từng nóng như Bình Phước, Bảo Lộc lại trầm lắng Nổi bật

Huế tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Huế tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

07:14 , 02/01/2026
Nhìn lại bức tranh bất động sản TP.HCM năm 2025

Nhìn lại bức tranh bất động sản TP.HCM năm 2025

06:59 , 02/01/2026
Nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng bằng lần, nguồn cung hàng chục nghìn sản phẩm tại Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh vẫn “không thấm vào đâu”?

Nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng bằng lần, nguồn cung hàng chục nghìn sản phẩm tại Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh vẫn “không thấm vào đâu”?

06:57 , 02/01/2026
Bùng nổ đại dự án, triển vọng nào cho thị trường bất động sản?

Bùng nổ đại dự án, triển vọng nào cho thị trường bất động sản?

06:44 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên