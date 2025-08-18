Lắp đặt camera an ninh: Cẩn trọng với rủi ro mất dữ liệu và hình ảnh riêng tư

Theo đại diện từ công ty Công Nghệ 248 – đơn vị chuyên lắp đặt và tư vấn giải pháp an ninh tại Hà Nội – nếu không thực hiện đúng quy trình lắp đặt và cấu hình bảo mật, người dùng rất dễ trở thành "nạn nhân vô hình" trong chính hệ thống của mình.

Camera an ninh – công cụ hữu ích nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu chủ quan

Camera wifi, camera IP hay các hệ thống giám sát thông minh hiện nay thường kết nối internet để người dùng có thể xem từ xa qua điện thoại. Tuy nhiên, chính việc này khiến thiết bị trở thành đích ngắm của các cuộc tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và truy cập trái phép nếu không được bảo vệ đúng cách.

Từng có những vụ việc gây xôn xao khi hàng loạt camera giám sát gia đình bị kẻ xấu "chiếm quyền truy cập", sử dụng hình ảnh để uy hiếp, phát tán hoặc phục vụ mục đích đen. Những sự cố này phần lớn bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị giá rẻ trôi nổi, không đổi mật khẩu mặc định, hoặc không cấu hình bảo mật đúng chuẩn.

Kinh nghiệm từ Công Nghệ 248: Lắp đặt camera phải đi kèm kiểm soát bảo mật

Theo đại diện của Công Nghệ 248, trong mỗi dự án triển khai camera an ninh, yếu tố bảo mật luôn được đưa lên hàng đầu:

"Chúng tôi không chỉ lắp camera, mà còn kiểm tra toàn bộ cấu hình, từ firmware, tài khoản truy cập đến kết nối mạng. Tất cả thiết bị được đổi mật khẩu mạnh, tắt tính năng không cần thiết và khuyến nghị khách hàng sử dụng lưu trữ an toàn."

Dưới đây là quy trình lắp đặt camera an ninh an toàn mà Công Nghệ 248 áp dụng trong thực tế:

Chỉ sử dụng thiết bị chính hãng, có bảo mật phần mềm

Các thiết bị được lựa chọn đến từ những thương hiệu uy tín như Hikvision, Ezviz, Dahua, Imou, với khả năng tự động cập nhật phần mềm vá lỗi bảo mật và có chứng nhận bảo vệ dữ liệu người dùng.

Đổi toàn bộ tài khoản mặc định ngay khi lắp đặt

Kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn khách hàng thay đổi mật khẩu admin mặc định, thiết lập tên tài khoản riêng có độ bảo mật cao, bao gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

Cấu hình mạng riêng biệt cho hệ thống cameraTrong nhiều trường hợp, hệ thống camera được Công Nghệ 248 triển khai trên một mạng con (VLAN) tách biệt với mạng chính của gia đình/doanh nghiệp, tránh nguy cơ bị tấn công từ thiết bị khác trong cùng mạng.

Hướng dẫn khách hàng quản lý từ xa an toàn

Người dùng được tư vấn cài đặt ứng dụng chính hãng (Ezviz, Imou Life, IVMS…), bật xác thực 2 bước, hạn chế chia sẻ tài khoản camera cho quá nhiều người và thường xuyên kiểm tra nhật ký đăng nhập để kịp thời phát hiện truy cập lạ.

Người dùng cần chủ động hơn trong việc sử dụng thiết bị giám sát

Bên cạnh việc lựa chọn đơn vị thi công uy tín, người dùng cũng cần chủ động cập nhật phần mềm định kỳ, kiểm tra trạng thái camera và tuyệt đối không lắp đặt camera ở các khu vực nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ..., kể cả trong phạm vi gia đình.

Đặc biệt, cần thận trọng khi mua thiết bị giá rẻ trên thị trường không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này thường tiềm ẩn nguy cơ "cài sẵn backdoor", cho phép bên thứ ba truy cập mà người dùng không hề hay biết.

