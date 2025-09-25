Lập sàn giao dịch ‘ma’ lừa hơn 11 tỷ đồng, 'đàn em' của Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù

19 bị cáo lĩnh án từ 10-18 năm tù

Ngày 23/9, TAND TP.Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam. Trong đó, bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, trú TP.HCM) bị tuyên án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, bị cáo Thái Anh Đào (SN 2001, trú TP.HCM) lĩnh 15 năm tù; Lê Trung Ái (SN 1994, trú tỉnh Bình Định cũ) lĩnh 15 năm tù. Hơn 15 bị cáo còn lại chịu các mức án từ 10 - 15 năm tù.

Một số bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: Cơ quan công an

Trong số các bị cáo, Bùi Trung Đức được xác định có vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại. Thái Anh Đào giữ vai trò sau Đức và chịu trách nhiệm quản lý văn phòng. Tiếp đến là Lê Trung Ái được xác định đã giúp sức tích cực trong vụ án, được giao nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty.

Bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào đã khắc phục hậu quả lớn nhất với 4,8 tỷ đồng cho nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà Lê Anh Th. (bị lừa khoảng 6,7 tỷ đồng), đồng thời khắc phục chung hậu quả vụ án hơn 2 tỷ đồng.

HĐXX cho hay, bị cáo Nguyễn Trung Đức ban đầu còn khai quanh co, nói không biết công ty hoạt động bất hợp pháp, sau khi xét hỏi, bị cáo mới thừa nhận. Trong khi, hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phù hợp với cáo trạng.

Cũng theo HĐXX, trong vụ án này các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, mỗi bị cáo là một "mắt xích" kết hợp với nhau để dụ dỗ, lừa tiền của khách hàng. Hành vi phạm tội trên không gian mạng, hoạt động cả ngoài phạm vi lãnh thổ tiếp cận được nhiều nạn nhân.

Các bị cáo sử dụng thủ đoạn phạm tội tinh vi với công nghệ cao đã xâm hại đến lợi ích tài sản của người dân, gây nhức nhối trong xã hội. Bên cạnh đó, các bị cáo cũng đánh vào lòng tham "đầu tư để hưởng lợi cao" của bị hại.

Thực hiện 12 vụ lừa đảo, gây thiệt hại 11 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, Dexlnvesting... để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Tuy nhiên thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.

Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma". Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn. Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Từ 2022, Đức cùng nhiều đồng thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TP.HCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động.

Hiện tại, cơ quan điều tra xác định 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng do nhóm này gây ra, đặc biệt nhóm này có liên hệ và nhận chỉ đạo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Tại toà, một số nhân viên công ty cũng khai rằng, các bộ phận hoạt động khá độc lập, chỉ bộ phận chăm sóc khách hàng là trực tiếp trao đổi với khách.

Sau khi khách chuyển tiền đầu tư thì số tiền đó chuyển vào tài khoản công ty. Hầu hết, họ chỉ nhận lương mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng khi mới được nhận, sau đó tăng lên khoảng 10 triệu đồng, với nhân viên xuất sắc sẽ có thêm tiền thưởng.

Đặc biệt, dù nộp hồ sơ vào công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, nhưng trước đó họ không có chuyên môn về lĩnh vực này.

Khi vào công ty, Đức yêu cầu các nhân viên tự học tập nâng cao kỹ năng thông qua nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, nghe các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản gọi để nâng cao kỹ năng, vốn từ; định kỳ phải gửi đề xuất của bản thân để nâng cao chất lượng công việc, bị trừ lương hoặc cho nghỉ việc nếu vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu...

Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, các nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Họ được bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi.

Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh.

Cơ quan điều tra, nhận định, bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Phó Đức Nam giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.