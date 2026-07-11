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Lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc, nghi có người thiệt mạng

| | Sống

Chiếc ca nô chở hàng chục khách du lịch đã lật ở ngoài khơi thuộc vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang), nghi có người thiệt mạng.

Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Chiều 11/7, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận với phóng viên VTC News về việc có vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngoài khơi thuộc vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Chiếc ca nô này chở hơn 30 khách du lịch cùng tổ lái, bị lật khi đang trên đường đi tham quan và nghi có người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tích cực cứu hộ.

“Lực lượng chức năng ở Phú Quốc báo cáo có nhiều nạn nhân thiệt mạng. Chúng tôi đang ra đảo để thực hiện công tác cứu hộ”, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Nhiều nạn nhân được đưa vào ghềnh đá gần hiện trường.

Chiếc ca nô được cho là của một công ty du lịch, chở khách ra Hòn Mây Rút Ngoài, nằm ngoài khơi vùng biển An Thới, phía Nam đặc khu Phú Quốc.

Các nạn nhân được cứu lên bờ.

Thông tin từ người dân địa phương, sáng nay thời tiết khu vực này nắng to, gió dữ dội.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, ca nô chở 32 du khách Ấn Độ, bị chìm khoảng 10h30, khi đang đưa du khách ra tham quan hòn Mây Rút Ngoài.

Đoàn khách du lịch hôm nay đi tham quan Hòn Mây Rút Ngoài, là hòn đảo tách biệt, hoang sơ bậc nhất, nổi tiếng với bãi biển nhỏ, nhiều đá và là một trong những điểm lặn ngắm san hô tuyệt đẹp. Để đến đây, khách cần thuê cano hoặc tàu từ cảng An Thới.

Hiện, cơ quan chức năng đã vớt được 18 người, nhưng chưa thống kê số người thiệt mạng.

Theo Việt Tường/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
canô

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