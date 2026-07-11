Người phụ nữ 27 tuổi xương đã yếu như ngoài 80: Gãy xương ngực và xương thắt lưng vì ngó lơ 3 thứ

Một người phụ nữ họ Hầu, 27 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) vừa trải qua hành trình sinh nở chưa được bao lâu thì bất ngờ hứng chịu những cơn đau nhức dữ dội ở vùng lưng dưới. Điều kỳ lạ là chị không hề gặp phải bất kỳ va đập hay chấn thương nào. Lúc đầu, chị cho là mình bế con nhiều, nằm giường nhiều hoặc di chứng sau sinh nên xương yếu, không quá quán tâm.

Tuy nhiên, cơn đau dồn dập đến mức khiến chị bất lực không thể tự đứng dậy, buộc gia đình phải đưa đến Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) để cấp cứu.

Người phụ nữ 27 tuổi gãy xương ngực và xương thắt lưng sau khi sinh nở (Ảnh minh họa)

Khi Tiến sĩ Hạ Đông Đông thuộc bệnh viện thông báo kết quả phim chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy chị đã bị gãy sụp cả đốt sống ngực lẫn xương thắt lưng do loãng xương nghiêm trọng, chị Hầu vô cùng giận dữ. Chị làm loạn phòng khám và đòi gặp bằng được trưởng khoa vì cho rằng bệnh viện chẩn đoán nhầm.

Chị quả quyết loãng xương là căn bệnh chỉ có ở người già, một người mới 27 tuổi như chị không thể mắc phải. Chỉ đến khi vị tiến sĩ phải nghiêm giọng quát lên: "Cô bị loãng xương sớm, cô 27 tuổi nhưng mật độ xương của cô tương đương người ngoài 80 tuổi!" , người mẹ trẻ mới chết lặng rồi òa khóc nức nở tại chỗ.

Tiến sĩ Hạ Đông Đông cảnh báo, loãng xương đang trẻ hóa rất nhanh và trường hợp ở tuổi đôi mươi như chị Hầu không hề hiếm gặp. Đặc biệt, loãng xương khi mang thai và cho con bú là một căn bệnh nghiêm trọng, dù hiếm nhưng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ giống như chị.

Loãng xương sớm rất nguy hiểm với phụ nữ đang trong thai kỳ (Ảnh minh họa)

Lý do là trong suốt quá trình mang thai, cơ thể người mẹ phải cung cấp nhiều canxi cho thai nhi. Nếu không bổ sung đủ, cơ thể mẹ sẽ bị thiếu hụt canxi và dẫn đến loãng xương. Khi cho con bú, lượng canxi tiếp tục được chuyển qua sữa, khiến phụ nữ dễ bị loãng xương hơn.

"Loãng xương sớm là tình trạng mật độ xương suy giảm nghiêm trọng, xương bị xốp, giòn và dễ gãy trước độ tuổi lão hóa thông thường (dưới 40 đến 50 tuổi). Hiện tượng này xảy ra do sự thiếu hụt canxi, lối sống thụ động hoặc do quá trình rút canxi mạnh mẽ khi mang thai và cho con bú mà không được bù đắp kịp thời" , ông nói.

Đáng sợ hơn, tình trạng này tiến triển rất âm thầm. Việc chị Hầu bị gãy sụp cả xương ngực lẫn xương thắt lưng chính là cái kết đắng do chị đã ngó lơ 3 dấu hiệu cảnh báo cực kỳ quan trọng của loãng xương sớm:

- Cơn đau lưng đột ngột: Nhiều phụ nữ thường chủ quan bỏ qua các cơn đau lưng xuất hiện khi bế con hoặc xoay người vì luôn nghĩ đó là chứng đau lưng sau sinh thông thường. Thực chất, đây là lúc các vết nứt xương li ti bắt đầu xuất hiện do mật độ xương quá thấp.

- Chiều cao sụt giảm, vóc dáng thay đổi: Khi các đốt sống ngực và thắt lưng bị tổn thương nặng, cấu trúc bên trong bị rỗng nứt và xẹp xuống dưới áp lực cơ thể. Người bệnh sẽ bị lùn đi rõ rệt và phần lưng bắt đầu có xu hướng gù nhẹ.

Đừng chủ quan với những cơn đau lưng, nhức mỏi xương khóepo đột ngột nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

- Các cơn đau mỏi khớp dai dẳng và mệt mỏi: Tình trạng rỗng xương làm giảm khả năng chịu lực của hệ vận động, gây đau mỏi ê ẩm ở khớp háng, khớp gối kèm cảm giác mất thăng bằng. Lúc này, xương đã yếu đến mức chỉ cần một cái hắt hơi mạnh hoặc bước hụt chân nhẹ cũng đủ gây gãy xương cột sống.

Tiến sĩ Hạ cảnh báo, gãy xương cột sống do loãng xương thai kỳ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến chứng gù lưng, làm thay đổi hình dáng cơ thể và để lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể phục hồi.

Để phòng ngừa biến cục đau lòng này, Tiến sĩ Hạ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động kiểm tra mật độ xương và bổ sung canxi, vitamin D đầy đủ từ khi chuẩn bị mang thai cho đến khi kết thúc giai đoạn cho con bú. Đối với những người trẻ bình thường khác, nếu bỗng nhiên bị đau lưng, đau khớp không rõ nguyên nhân hoặc dễ gãy xương khi va chạm nhẹ, hãy nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra mật độ xương ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: GMW, Health 2.0