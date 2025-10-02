Lấy kính lúp soi nơi ở của 7 "phú ông" BTS: Định giá 437 tỷ, ngỡ bối cảnh phim Hollywood, Google cạn từ khen!

Cộng đồng mạng quốc tế từng rần rần bàn tán về một căn biệt thự siêu sang, được cho là chỗ ở tạm thời của BTS trong thời gian hoạt động tại Mỹ. Trên các diễn đàn, fan liên tục chia sẻ hình ảnh cùng loạt thông tin về cơ ngơi xa hoa này, nghi ngờ đây chính là nơi 7 chàng trai lưu lại trong lúc chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới.

Nguồn cơn về căn biệt thự xuất phát từ bức ảnh mà V đăng tải trên Instagram. Từ chi tiết trong hình, netizen nhanh chóng truy ra đây là biệt thự hạng sang tọa lạc trên đồi Beverly Hills, với tầm nhìn bao trọn khung cảnh Los Angeles. Thông tin trên MLS cho biết căn nhà có tới 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm, có thể đón tới 16 khách cùng lúc.

Bên ngoài căn biệt thự

Căn biệt thự trắng tọa lạc trên đồi Beverly Hills khiến ai nhìn cũng phải choáng ngợp. Với giá trị ước tính 17,5 triệu USD (khoảng 437 tỷ đồng), nơi đây sở hữu khu đất rộng, có cổng bảo vệ riêng và quang cảnh Los Angeles bao trọn tầm mắt. Bên trong biệt thự có hồ bơi ngoài trời, sân hiên và khu vườn xanh mướt. Để trải nghiệm không gian xa hoa này, khách hàng phải chi tới 8.500 USD mỗi đêm - tức hơn 225 triệu đồng, tương đương 6,5 tỷ đồng cho một tháng lưu trú. Mức chi phí ấy cũng đủ nói lên vị thế của BTS: không chỉ là ngôi sao toàn cầu, mà còn là những "phú ông" giàu có bậc nhất showbiz Hàn.

Bên trong biệt thự

Không chỉ gây choáng ngợp ở phần ngoại thất, nội thất bên trong cũng sang trọng không kém. Khuôn viên gồm ba công trình riêng biệt: tòa nhà chính, một khu nhà dành cho rạp hát/truyền thông và một nhà khách tiện nghi đầy đủ. Trần nhà vòm cao, những khung cửa mở ra tầm nhìn rộng ôm trọn cảnh sắc Beverly Hills cùng phong cách thiết kế tinh tế đã nâng tầm sự tráng lệ của toàn bộ không gian.

Trên các diễn đàn quốc tế, netizen không khỏi trầm trồ trước không gian sống sang trọng của BTS, thậm chí có người còn ví nơi này như một cung điện hiện đại. Nhiều fan háo hức mong BigHit sớm tung trọn bộ hậu trường quay tại biệt thự để được chiêm ngưỡng rõ hơn. Cũng có người hài hước bình luận rằng cuộc sống của BTS đúng nghĩa ở một thế giới khác: ở Hàn Quốc, giàu đến mấy cũng chỉ gói gọn trong căn hộ cao cấp, còn sang Mỹ thì thoải mái tận hưởng biệt thự xa hoa chẳng khác gì hoàng gia.

Một số bình luận của netizen: - Tôi từng thấy kiểu nhà này trong The Sims rồi, thật điên rồ - Sống trong đó chắc chẳng biết thành viên nào đang ở nhà - Thật tuyệt vì không bị paparazzi làm phiền - Căn nhà này đúng kiểu chỉ thấy trên Pinterest thôi - Giống hệt bối cảnh phim Hollywood, không thể tin nổi - Tưởng đây là điểm tham quan du lịch, ai ngờ lại là nơi ở của BTS - Căn nhà lớn đến mức đi dạo thôi cũng giảm cân.

Theo Koreaboo