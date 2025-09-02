Lấy Skoda Kodiaq thế hệ cũ làm xe media chạy ‘băm bổ’: Khung gầm cứng vững, hệ treo chắc chắn, ăn xăng gây bất ngờ

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 165 phát sóng ngày 2/9 trên HTV9.

Trong chuyến xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, host Việt Anh và anh Lê Hoàng (BTV AutoPro) là 2 người tham gia hành trình với tư cách sản xuất media cho chương trình. Và đây là phần trao đổi của cả 2 về chiếc Skoda Kodiaq thế hệ thứ nhất.

Việt Anh: Chiếc Kodiaq mà chúng ta sử dụng không phải thế hệ mới nhất. Vậy Lê Hoàng nhận xét như thế nào về chiếc xe này?

Lê Hoàng: Về thiết kế, ban đầu mình không thấy có nhiều sự khác biệt giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Tuy nhiên, khi đặt 2 chiếc xe cạnh nhau, mình thấy rằng có sự khác biệt rõ ràng.

Trong hành trình vừa rồi, mình chủ yếu ngồi ghế phụ. Thực tế, mình cảm thấy rất thoải mái, ngồi êm, ghế ôm người. Đặc biệt, mình ấn tượng với hệ thống khung gầm. Dù phải đi qua đoạn đường như đoạn xuyên rừng khi từ TPHCM lên Buôn Ma Thuột, xe đi kiểu “băm bổ”, vượt nhiều nhưng mình không cảm thấy bị xóc hay mệt.

Chiếc Skoda Kodiaq thế hệ cũ trong hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất"

Việt Anh: Với đặc thù xe media, chúng ta thường xuyên phải vượt đoàn một đoạn dài để căn góc quay chụp nên luôn cần một chiếc xe mạnh mẽ. May mắn rằng đội media được sử dụng 2 chiếc Kodiaq, cao cấp hơn những mẫu Kushaq, Slavia hay Karoq trong đoàn.

Cá nhân mình cũng thích nhất hệ thống khung gầm trên Kodiaq.

Lê Hoàng: Mặc dù là thương hiệu Cộng hòa Séc, nhưng Skoda thuộc tập đoàn Volkswagen. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, không sai khi nói rằng Kodiaq mang chất Đức trong mình.

Việt Anh: Mình nghĩ rằng, khi nhiều người còn lạ lẫm với Skoda, hãng cần giúp người dùng biết về thương hiệu này trước khi giới thiệu thông số hay các đặc tính của xe.

Các bạn tư vấn bán hàng có thể nói rằng xe thuộc tập đoàn ô tô lớn nhất nước Đức. Thậm chí, khi mở nắp capo, chúng ta có thể thấy nhiều chi tiết chia sẻ chung với xe Volkswagen, Audi.

Vậy ngoài ra, Hoàng còn muốn chia sẻ gì về mẫu Kodiaq này?

Lê Hoàng: Mặc dù chiếc xe chúng ta sử dụng là Skoda Kodiaq thế hệ cũ, nhưng mình nhận thấy hệ thống treo êm, có độ cứng vừa phải. Khi đi qua ổ gà, các mố cầu, ôm cua đường đèo, mình không cảm thấy xe có hiện tượng lắc ngang, thân xe bị vặn xoắn. Vì thế, người ngồi bên trong cảm thấy thoải mái, không bị say xe.

Hệ thống treo của xe có độ cứng vừa phải.

Việt Anh: Chúng ta đã có gần 2.500km đi từ Dinh Độc Lập và kết thúc ở Công viên Thống Nhất trong khoảng 7 ngày cầm lái liên tục, cảm nhận rất rõ về mẫu Kodiaq thế hệ cũ.

Có thể nói, khung gầm và hệ thống treo của xe rất tốt. Tuy nhiên, mình chưa thích về cảm giác vô-lăng của xe vì hơi nhẹ. Vậy Lê Hoàng nhận xét như thế nào?

Lê Hoàng: Sau khi đã cầm lái cả 2 mẫu Kodiaq thế hệ cũ và thế hệ mới, mình nhận thấy thế hệ cũ có độ siết, độ chi tiết tốt hơn so với thế hệ mới. Đối với mình, vô-lăng trên đời mới hơi nhẹ, nên mình thích thế hệ cũ hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể kỳ vọng vô-lăng của Kodiaq cho cảm giác lái tốt ngang với các mẫu xe Đức khác như BMW, Porsche.

Nội thất Skoda Kodiaq thế hệ cũ.

Việt Anh: Nhưng ngược lại, mình đánh giá cao cụm đèn chiếu sáng của Skoda Kodiaq. Trên hành trình, có những hôm chúng ta phải về lúc tối muộn, hoặc lái xe trong mưa, đèn xe thể hiện rất tốt. Ý kiến của bạn như thế nào?

Lê Hoàng: Dù trong điều kiện thời tiết mưa lớn hay buổi tối, mình nhận thấy đèn vẫn cho ánh sáng tốt, vùng sáng chiếu lên mặt đường rất dày, bao quát được không gian phía trước.

Công nghệ LED Matrix giúp mình không phải lo ngại việc làm chói mắt xe đối diện. Xe cũng trang bị một số chi tiết khác như đèn sương mù phía trước và phía sau. Vì thế, chỉ cần bật hết tất cả các đèn, mình hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kodiaq.

Quan trọng hơn, dù sử dụng công nghệ đèn hiện đại, giá bán cụm đèn trước của Kodiaq chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Việt Anh: Mình nghĩ đây cũng là một mẹo nhỏ dành cho các bạn tư vấn bán hàng. Các bạn có thể nói rằng dù là xe châu Âu, đậm chất Đức nhưng giá phụ tùng chính hãng của Skoda là điều không cần phải quá lo lắng. Điều này giúp mở ra nhiều cơ hội để người dùng tiếp cận một chiếc xe chất lượng tốt.

Skoda Kodiaq sử dụng đèn LED Matrix.

Lê Hoàng: Tiếp theo, bạn đánh giá như thế nào về động cơ và hộp số của Kodiaq thế hệ cũ?

Việt Anh: Động cơ 2.0L tăng áp trên chiếc Kodiaq đủ dùng ở Việt Nam. Trên cung Vườn quốc gia Bù Gia Mập, trời tối, có mưa, đường trơn, nhưng cầm lái vẫn rất tự tin. Khác biệt giữa chế độ D và S rõ ràng: D mượt nhưng chưa “bốc”, S nhạy ga, tăng tốc lanh lẹ.

Lê Hoàng: Mình đồng ý với điều này. Khi chuyển sang chế độ S, xe vận hành khác biệt hoàn toàn. Chân ga nhạy hơn, chỉ hơi sâu ga là xe lập tức lao đi.

Việt Anh: Nhiều người thường lo ngại về mức tiêu hao nhiên liệu của xe châu Âu. Bạn đánh giá thế nào về Kodiaq?

Lê Hoàng: Trên chiếc xe mà mình sử dụng, nếu xe đi đường hỗn hợp hết khoảng 11 lít/100km, nếu đi đường cao tốc con số chỉ là 9 lít/100km. Với mình đây là một con số hợp lý đối với một chiếc xe châu Âu sử dụng động cơ 2.0L tăng áp.

Việt Anh: Xe của mình cũng thế, sau gần 2.500km, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 9 lít/100km. Đây là con số rất tốt, bởi vì chúng ta luôn đi một cách tự do, thường xuyên đạp thốc ga để vượt đoàn thay vì cố gắng căn ke cẩn thận.

Vậy Lê Hoàng còn điều gì nuối tiếc đối với chiếc Kodiaq thế hệ cũ?

Sau gần 2.500km, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Skoda Kodiaq thế hệ cũ là 9 lít/100km.

Lê Hoàng: Mình chưa thật sự hài lòng về khả năng tăng tốc của xe. Ở dải tốc độ thấp, xe cho cảm giác tăng tốc nhanh và mạnh, có độ bốc. Nhưng khi đạt tốc độ cao hơn, khả năng tăng tốc chưa đạt được kỳ vọng của mình.

Việt Anh: Vậy với người dùng phổ thông, bạn có nghĩ rằng Kodiaq là một chiếc xe phù hợp?

Lê Hoàng: Đối với người dùng thông thường, mình nghĩ rằng nếu lựa chọn Kodiaq để đi xa thì cảm giác nhận lại gói gọn trong 2 chữ “khỏe người”. Trong gần 2.500km, mình thường trao đổi với những người bạn trong xe, ai cũng đồng ý rằng nếu đi xuyên Việt bằng chiếc xe này sẽ không thấy mệt.

Việt Anh: Đây đều là lần thứ 3 mà chúng ta xuyên Việt. Mỗi chuyến đi sử dụng một dòng xe khác nhau, nhưng hành trình lần này mình không có cảm giác bồng bềnh như những chiếc xe trước đó.

Tuy nhiên, mình hơi tiếc khi xe không có các tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn… mà chỉ có ga tự động thông thường và giới hạn tốc độ. Đây là điều đáng tiếc khi chúng ta đi qua rất nhiều đoạn cao tốc.

Vậy với mức giá gần 1,5 tỷ đồng, bạn có chọn Kodiaq cho xe gia đình hay không?

Skoda Kodiaq vẫn chưa có các tính năng ADAS.

Lê Hoàng: Thật sự là khó.

Tuy nhiên, mình thật sự bị thuyết phục với Kodiaq sau hành trình vừa rồi. Một điều bất ngờ là những ngày vừa qua, mình vô tình nhìn thấy những bài đăng một vài chiếc Kodiaq thế hệ cũ đang được giảm giá chỉ còn dưới 1 tỷ đồng.

Việt Anh: Nếu điều này là thật, đây thật sự là món hời. Chúng ta từng biết mẫu Santa Fe có thời điểm giảm giá chỉ còn chưa đến 900 triệu đồng.

Cảm ơn những chia sẻ của Lê Hoàng.

