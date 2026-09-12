Lấy ý kiến đóng góp về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông HồngTuân thủ các quy trình, quy định pháp luật về tổ chức lập quy hoạch

Bảo đảm tính thống nhất của cấu trúc không gian hai bên sông

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, mục tiêu lớn nhất của Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 là cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc điều chỉnh không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian, đồng thời phát triển đô thị an toàn, hệ thống phân lũ, giao thông, công viên xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Đồ án được xây dựng trên các nhóm giá trị xuyên suốt, gồm: An toàn phòng, chống lũ; sinh thái; hạ tầng; chuyển đổi chức năng; phát triển kinh tế, văn hóa và văn minh đô thị. Cùng với định hướng quy hoạch mới, thành phố đã hình thành các chương trình, dự án cụ thể, trong đó có chủ trương đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, hệ thống giao thông, công viên và các khu đô thị sinh thái. Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm mối quan hệ đồng thời giữa phát triển đô thị và yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ. Việc điều chỉnh quy hoạch vì vậy chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh sang quy hoạch gắn với chiến lược phát triển và thực tiễn triển khai, tạo sự thống nhất giữa quy hoạch, chủ trương đầu tư và định hướng phát triển dài hạn của đô thị.

Về nguyên tắc điều chỉnh, ông Đào Duy Hưng cho biết, trước hết phải tuân thủ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và bảo đảm tính thống nhất của cấu trúc không gian hai bên sông. Đồ án không được làm suy giảm khả năng thoát lũ, không lấn chiếm hành lang lũ, hành lang đê; đồng thời phải hài hòa với phát triển đô thị, bảo vệ không gian mặt nước, cảnh quan sông và bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng cường kết nối với các phân khu lân cận. Như vậy, phát triển đô thị được đặt trong nguyên tắc kiểm soát và an toàn. Một nguyên tắc quan trọng là quản lý theo hướng “điều kiện đi trước quyền phát triển”.

Về kết quả của đồ án, ông Đào Duy Hưng cho biết, thứ nhất, đồ án đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố, xác định sông Hồng trở thành trục xanh trung tâm, trục văn hóa, sáng tạo, kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị của Thủ đô. Thứ hai, sông Hồng không chỉ được xác định là hành lang xanh sinh thái mà còn là trục chiến lược và không gian trung tâm của Thủ đô, biểu tượng của đô thị văn minh, hiện đại. Thứ ba, đồ án hướng tới kết nối hai bờ, đưa đô thị hướng ra sông thông qua đại lộ cảnh quan, hệ thống cầu, giao thông công cộng, công viên và các không gian tích hợp với mặt nước.



Thứ tư, kiến tạo hệ thống công viên sinh thái quy mô lớn với 11 công viên, khoảng 3.500ha, gắn với cảnh quan, thoát lũ và chức năng chứa nước sinh thái. Thứ năm, khai thác quỹ đất ven sông có chọn lọc, phát triển đô thị hóa hai bờ sông theo điều kiện địa hình, thủy lực và yêu cầu an toàn phòng, chống lũ; giảm thiểu tai biến thiên nhiên và tác động của hạ tầng. Thứ sáu, tái thiết khu dân cư, bảo đảm chỉnh trang, tái thiết, di dời, tái định cư; bảo đảm người dân có đời sống mới trước khi thực hiện di dời. Thứ bảy, tích hợp trong cấu trúc phát triển mới việc gìn giữ di sản lâu đời, làng nghề và các không gian văn hóa; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng và môi trường sống. Thứ tám, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, chuyển từ quản lý bãi sông sang chủ động kiến tạo không gian sông Hồng, tạo cơ sở cho các dự án chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô.

Theo ông Đào Duy Hưng, định hướng này nhằm xây dựng sông Hồng trở thành không gian tiêu biểu cho hình ảnh Hà Nội văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hướng tới một biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại.

An toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều

Tại hội nghị, người dân đề nghị làm rõ ranh giới các khu dân cư được giữ lại, chỉnh trang; đồng thời giải thích cụ thể các khái niệm như “chỉnh trang” và “chỉnh trang chọn lọc”, cũng như khả năng thu hồi đất tại những khu vực trước mắt được giữ lại. Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố sớm công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ phải di dời; lộ trình triển khai và phương án bảo đảm sinh kế. Người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ để hạn chế xáo trộn cuộc sống, đồng thời đề nghị bảo tồn các nghĩa trang cổ, di tích lịch sử trong khu vực dự án.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của người dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến của nhân dân và đề nghị chính quyền địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quá trình tổ chức lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thực hiện theo các quy trình, quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lập quy hoạch bao gồm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và các nguyên tắc liên quan.

Trao đổi thêm về các nội dung được tổng hợp ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, đã tổng hợp được 8 nhóm nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, công tác tái định cư, các cơ chế, chính sách liên quan…

Đáng chú ý, về vấn đề bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều liên quan đến khu vực triển khai dự án nhận được nhiều ý kiến quan tâm của người dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn độc lập đã làm rõ các vấn đề đặt ra đối với an toàn phòng, chống lũ, cũng như các vấn đề về ảnh hưởng của đồ án quy hoạch khi được triển khai liên quan đến phòng, chống lũ và an toàn đê điều. Hiện nay, các mô hình tính toán đã được các đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để các giải pháp về mặt quy hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống lũ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng thuộc phạm vi nghiên cứu của đồ án quy hoạch phân khu.

Cũng theo ông Đào Minh Tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều là nội dung được thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi. Các giải pháp quy hoạch đưa ra phải mang tính đồng bộ, có tính khả thi, có tính an toàn, bền vững trong tương lai.

Khu vực làng xóm hiện hữu sẽ được cấu trúc lại

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500. Ảnh: Viết Thành

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, đối với các bãi sông có thể khai thác, như bãi Mê Linh, bãi Long Biên - Bồ Đề, bãi Tứ Liên, bãi Lĩnh Nam phải bảo đảm kết nối các tuyến đường, các cầu qua sông. Các con đường này được sử dụng là giải pháp phân chia chức năng sử dụng đất, các hoạt động đô thị, hoạt động giao thông... Đây là nguyên tắc khi làm quy hoạch và ở những vị trí này sẽ tính toán, lựa chọn cao độ phù hợp.

Liên quan đến quy mô, trục đại lộ được xác định là trục đường chính của thành phố. Qua tính toán về mặt sử dụng, vấn đề dân số, dự báo về tăng trưởng, số lượng làn xe..., trục đại lộ dự báo có 8 đến 10 làn xe. Đối với những đoạn tuyến đi trùng đê thì sử dụng một phần đường đê hiện có để đưa vào trong cấu trúc tổng thể chung của mặt cắt ngang, hạn chế việc mở rộng.

Về giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm, trong báo cáo tổng thể của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và trong thuyết minh quy hoạch đã nói rất rõ các nguyên tắc giữ lại, nguyên tắc di dời các khu vực dân cư, làng xóm. “Có một ý chúng tôi trao đổi thêm. Khu vực làng xóm hiện hữu mà chúng ta giữ lại, về mặt lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang, đưa ra các giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các thiết chế cần thiết cho các hoạt động của người dân trong khu vực. Như vậy, khu vực làng xóm hiện hữu chúng ta giữ lại cũng sẽ được tổ chức cấu trúc để bảo đảm các tiện ích sinh sống của người dân, bảo đảm các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và việc sử dụng khác theo đúng các tiêu chuẩn về mặt quy hoạch”, ông Đào Minh Tâm thông tin.

Về công tác tái định cư, hiện nay, thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương với 8 vị trí đất ở các xã, phường lân cận trong khu vực dự án đô thị sông Hồng. “Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để xác định rõ ranh giới, quy mô và các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cũng như chuẩn bị bố trí tái định cư tại các khu vực trong ranh giới dự án nghiên cứu. Các khu tái định cư sẽ được công bố công khai, tổ chức thực hiện các quy trình theo quy định về mặt lập, thẩm định, phê duyệt và sẽ thông báo đến người dân trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Đào Minh Tâm cho biết.