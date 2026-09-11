Quy hoạch Trục cảnh quan sông Hồng: Người dân mong muốn giữ lại hai làng cổ 1.000 năm tuổi

Ngày 11/9, Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí tuyến đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Tại hội nghị, người dân tại các địa bàn Bồ Đề, Hồng Hà, Bát Tràng... đã nêu nhiều ý kiến đóng góp cho quy hoạch. Đa số bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn thành phố Hà Nội quan tâm đến việc bảo đảm ổn định nơi ở, tái định cư, để sinh hoạt không bị đảo lộn khi thực hiện quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Ông Lê An Lập (tổ dân phố 34, phường Bồ Đề) bày tỏ sự ủng hộ khi dự án triển khai niêm yết quy hoạch. Người dân đánh giá cao việc đồ án quy hoạch đã tiếp thu ý kiến cộng đồng, thể hiện sự trân trọng giá trị truyền thống qua việc dự kiến giữ lại và chỉnh trang 8 cụm làng cổ dọc sông Hồng.

Làng cổ Bắc Cầu

Ông Lập nhắc đến hai làng cổ Bắc Biên và Bắc Cầu. Cụ thể, làng Bắc Biên có lịch sử hình thành hơn 1.000 năm từ khi Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. Làng hiện lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hóa, tiêu biểu như chùa Bắc Biên, đình thờ Lý Thường Kiệt... Bên cạnh đó, làng Bắc Cầu là làng cổ gắn liền với những chiến công trong thời kỳ kháng chiến, sở hữu nhiều đình, chùa đã được xếp hạng di tích.

Ông nêu lo ngại của người dân khi có định hướng chuyển đổi khu vực này sang đất hỗn hợp dịch vụ - nhà ở có thể ảnh hưởng đến làng cổ. Do đó, ông kiến nghị đưa Bắc Biên vào danh mục cụm làng được giữ lại để bảo tồn và phát triển. Đối với làng Bắc Cầu, ông Lập cho biết, người dân cũng mong muốn giữ ổn định khu vực, xây dựng kè sông, bảo vệ cảnh quan...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều là nội dung thành phố tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi trong thời gian tới. Các giải pháp quy hoạch đưa ra bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và an toàn bền vững trong tương lai; đồng thời bảo đảm yêu cầu theo các chỉ đạo liên quan đến vấn đề an toàn phòng, chống lũ và đê điều.

Về giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm, báo cáo tổng thể của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và thuyết minh quy hoạch đã nêu rõ các nguyên tắc giữ lại, di dời đối với các khu vực này.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm, đối với khu vực làng xóm hiện hữu được quy hoạch giữ lại, về lâu dài vẫn phải thực hiện quy hoạch chi tiết, cải tạo, chỉnh trang; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và bổ sung các thiết chế cần thiết phục vụ hoạt động của người dân trong khu vực.

“Như vậy, khu vực làng xóm hiện hữu chúng ta giữ lại cũng sẽ được tổ chức cấu trúc để bảo đảm các tiện ích sinh sống của người dân, bảo đảm các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và việc sử dụng khác theo đúng các tiêu chuẩn về mặt quy hoạch”, ông Tâm nói.

“Cùng với đó là tiếp tục bổ sung quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang làng xóm để làm cơ sở cho việc xác lập các dự án đầu tư, cũng như xác định các khu vực tiếp tục phải nghiên cứu, làm rõ trong thời gian tới”, ông Đào Minh Tâm thông tin.