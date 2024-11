Lê Anh Cường bị bắt ở Đắk Nông

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 27/11 cho biết, Cơ quan CSĐT huyện Long Thành vừa bắt giữ đối tượng Lê Anh Cường (38 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Lê Anh Cường bị bắt sau hơn 16 năm lẩn trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Anh Cường - Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, qua công tác truy tìm, ngày 25/11/2024, Công an huyện Long Thành phát hiện đối tượng Lê Anh Cường đang lẩn trốn tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông nên đã tổ chức lực lượng phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Anh Cường đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an hiện Long Thành đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.