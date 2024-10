Lễ giới thiệu dự án "Nghia Dan New Center" - Bước tiến mới cho khu vực Nghĩa Đàn

Đây là một dự án đang nhận được sự kỳ vọng lớn và sự đón nhận tích cực của nhân dân cùng các cơ quan ban ngành địa phương, sự kiện ra mắt đã diễn ra trong không khí sôi động và tràn đầy năng lượng. Với sự tham gia của hơn 100 khách mời bao gồm đại diện Chủ đầu tư, các đại lý, nhân viên kinh doanh, cùng các khách hàng tiềm năng, quan tâm đến dự án. Đây là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra mắt của khu đô thị kiểu mẫu quy mô tiên phong tại huyện Nghĩa Đàn, với nhiều kỳ vọng về việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển bền vững của khu vực.

Tầm quan trọng của dự án Nghia Dan New Center

Nghia Dan New Center là thành quả tâm huyết của Liên danh giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhân Bình (thuộc Tổng công ty Cổ phần Nhân Bình) với gần 25 năm hoạt động và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng (MHDI). Với bề dày kinh nghiệm trong ngành bất động sản, hai đơn vị này đã xây dựng nên nhiều dự án quy mô trên toàn quốc, tạo dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng về chất lượng và nền tảng pháp lý. Đặc biệt, đây là dự án bất động sản quy mô lớn tiên phong tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An góp phần định hình và kiến tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực này.

Sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra mắt của khu đô thị kiểu mẫu quy mô tiên phong tại huyện Nghĩa Đàn.

Việc ra mắt dự án này đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Nghĩa Đàn – một vùng đất có tiềm năng lớn nhưng chưa thực sự được khai thác đúng mức trong lĩnh vực bất động sản. Nếu như trước đây, khi thị trường bất động sản tại Nghĩa Đàn còn ở mức nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và chưa có dự án đô thị lớn nào tạo ra tầm ảnh hưởng đáng kể - Thì giờ đây, với Nghia Dan New Center không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn giúp định vị lại tiềm năng phát triển bất động sản của Nghĩa Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Với vị trí chiến lược, dự án này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến giao thông liên vùng, đặc biệt là giữa các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Vinh. Sự phát triển của Nghia Dan New Center sẽ tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, thu hút thêm các nhà đầu tư và dân cư đổ về khu vực này, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị trường bất động sản Nghệ An.

Đặc biệt, dự án hứa hẹn sẽ trở thành "thỏi nam châm" hút khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Khi hệ thống hạ tầng giao thông và các tiện ích công cộng tại Nghĩa Đàn đang ngày càng hoàn thiện, Nghia Dan New Center không chỉ nâng tầm vị thế của huyện mà còn tác động lan tỏa đến các vùng lân cận, giúp Nghệ An trở thành "tâm điểm kết nối", là điểm đến hấp dẫn trong bối cảnh bất động sản đang sôi động trên toàn quốc.

Sự ra đời của Nghia Dan New Center (Khu dân cư hiện đại tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của huyện Nghĩa Đàn đồng thời mở ra cánh cửa mới cho thị trường bất động sản toàn tỉnh.

Quy mô và tiện ích đẳng cấp

Nghĩa Đàn tọa lạc tại vị trí trung tâm phía Tây Bắc Nghệ An, không chỉ là một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước với nhiều tập đoàn kinh tế triệu đô hội tụ mà nơi đây còn là động lực phát triển kinh tế, là sự thúc đẩy sự đổi mới với sứ mệnh "lan tỏa thịnh vượng" cho cả khu vực. Nghĩa Đàn New Center, với vị trí thịnh vượng dễ dàng tiếp cận các tiện ích thiết yếu như giáo dục, y tế và hành chính chỉ trong vài phút di chuyển.

Dự án khu đô thị Nghĩa Đàn sở hữu vị trí thịnh vượng.

Hơn thế, với "Địa thế vàng" cùng các tuyến giao thông thuận lợi qua các tuyến đường cao tốc và quốc lộ như CT01, QL36, QL48A, Đường mòn HCM, và QL15 đã "Khơi ngàn kết nối" giúp cho giao thương liên vùng trở nên nhanh chóng, đồng thời liên kết trực tiếp với các thành phố phát triển hàng đầu Việt Nam. Khu vực xung quanh dự án sầm uất và giàu có, nằm gần trung tâm hành chính với các sở ban ngành của huyện, mang lại mặt bằng lý tưởng cho việc phát triển khu dân cư hiện đại tại Thị trấn Nghĩa Đàn.

Đặc biệt, đây là dự án tâm huyết của 2 "ông lớn" trong ngành bất động sản. Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Lê Anh Vũ đại diện chủ đầu tư cho biết: "Nghia Dan New Center là dự án được chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết, và thể hiện tầm nhìn chiến lược vào việc phát triển dự án này. Dự án không chỉ đơn thuần là một khu dân cư hiện đại, mà chúng tôi còn muốn đưa dự án trở thành biểu tượng mới của sự phát triển bền vững, hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên, đem lại không gian sống lý tưởng và góp phần nâng cao giá trị cho tất cả cư dân nơi đây."

Ông Lê Anh Vũ, đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Dự án Nghia Dan New Center được quy hoạch trên tổng diện tích 96.339m², trong đó hơn 50% diện tích dành cho không gian xanh và hệ thống giao thông nội khu. Đây là điểm nổi bật so với các khu dân cư hiện tại, khi dự án có hệ thống đường nội bộ rộng gấp đôi, giúp cư dân di chuyển thuận tiện hơn. Ngoài ra, dự án cung cấp đa dạng các sản phẩm gồm: 200 lô nhà liền kề, 38 lô biệt thự và 19 lô shophouse, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư của người dân.

Với tiêu chí mang lại không gian sống hiện đại, hài hòa với thiên nhiên – Nghia Dan New Center không chỉ chú trọng vào kiến trúc mà còn tạo nên môi trường sống xanh mát, an lành và gần gũi với thiên nhiên.

"Với tầm nhìn và sự cam kết của toàn bộ đội ngũ Chủ đầu tư, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đảm bảo dự án này hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi tin rằng Khu dân cư hiện đại Nghĩa Đàn New Center sẽ trở thành "Tâm điểm kết nối", nơi mà tất cả mọi người có thể kết nối, giao lưu và cùng nhau "Lan tỏa thịnh vượng", ông Lê Anh Vũ cho biết thêm.

Động lực thúc đẩy phát triển khu vực

Là khu đô thị kiểu mẫu quy mô tiên phong được phát triển tại huyện Nghĩa Đàn, Nghia Dan New Center không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực. Việc lựa chọn Nghĩa Đàn làm nơi phát triển dự án là quyết định chiến lược tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững của huyện này.

Dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài địa phương.

Tỉnh Nghệ An, đặc biệt là huyện Nghĩa Đàn, đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn với các dự án đầu tư quy mô trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Nghia Dan New Center ra đời trong bối cảnh này chính là bước đi kịp thời, giúp khu vực Tây Bắc Nghệ An có thêm động lực để phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế nổi bật của tỉnh.

Nghia Dan New Center là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của Nghĩa Đàn, từ một huyện nông nghiệp truyền thống trở thành một điểm đến thu hút đầu tư, nâng cao đời sống và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vị trí đắc địa, và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, dự án này sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển toàn diện của Nghĩa Đàn trong tương lai.

Thông tin về chủ đầu tư:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình

Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02477 745 999

Website: https://nghiadan-newcenter.vn/