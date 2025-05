18 lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

Trong số 18 người nghỉ hưu, xin nghỉ hưu trước tuổi có 3 trưởng phòng và tương đương gồm: Đại tá Trần Trọng Chiến, Trưởng phòng công tác cán bộ (PX01); thượng tá Hồ Sĩ Đàn, Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh; thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao quyết định cho 3 trưởng các phòng Công an tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi

9 Phó trưởng phòng và tương đương gồm: Thượng tá Vũ Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh đối nội (PA02); thượng tá Lê Đức Nhàn, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08); thượng tá Nguyễn Quang Hiệu, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06); thượng tá Trần Quốc Cường, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (PC09); thượng tá Nguyễn Văn Lâm và thượng tá Gia Nọ Pó, cùng là Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10); thượng tá Lê Văn Tiên và thượng tá Bùi Việt Hùng, cùng Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động (PK02); thượng tá Bùi Tiến Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

6 người là chỉ huy cấp đội gồm: Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04); trung tá Đào Xuân Cường, đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế (PA04); trung tá Trịnh Văn Tú, Trưởng Công an xã Quảng Trạch (huyện Quảng Xương); trung tá Đoàn Văn Sinh, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa); trung tá Hoàng Mạnh Hà, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03); trung tá Lê Văn Phương, Phó phân trại, Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 18 lãnh đạo, chỉ huy nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu trước hạn tuổi. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là những cán bộ lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị phương án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn, cũng như tinh thần tiên phong, gương mẫu tình nguyện nghỉ chế độ công tác trước hạn tuổi của 18 cán bộ lãnh đạo.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có 8 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện tự nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi từ ngày 1-3. Đây là những cán bộ lãnh đạo tiên phong, gương mẫu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới.