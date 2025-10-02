Lễ khởi công QP Green Park: Hành trình khởi tạo cuộc sống xanh

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho một khu đô thị kiểu mẫu, nơi hội tụ các giá trị sống hiện đại, gắn kết cộng đồng và hài hòa cùng thiên nhiên.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, Ban Lãnh đạo QP Xanh cùng các đối tác chiến lược: QS Land (Phát triển dự án), SCQC (Tư vấn giám sát), AN ĐỨC (Nhà thầu thi công) và Hyan (Đơn vị thiết kế).

QP Xanh – Kiến tạo giá trị bền vững

Là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản uy tín, Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh luôn đặt chất lượng – minh bạch – trách nhiệm xã hội làm nền tảng phát triển. QP Xanh định hướng trở thành thương hiệu tiên phong trong việc kiến tạo các khu đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy giá trị sống xanh và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Giám đốc QP Xanh chia sẻ:

"QP Green Park không chỉ là một dự án nhà ở, mà còn là một cộng đồng thịnh vượng, nơi cư dân có thể tự hào gắn bó, sống và phát triển. Chúng tôi cam kết mang đến một sản phẩm bất động sản chất lượng vượt trội, đúng tiến độ và hài hòa với định hướng phát triển đô thị xanh của TP. Hồ Chí Minh."

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Giám đốc QP Xanh phát biểu tại sự kiện

QP Green Park – Dự án kiến tạo chuẩn mực sống mới

QP Green Park được phát triển trên diện tích 13,7 ha, định vị là khu đô thị kiểu mẫu mang đến sự cân bằng giữa tiện nghi đô thị và không gian sinh thái. Dự án bao gồm 568 căn nhà liền kề với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, phù hợp cho các gia đình trẻ và chuyên gia; 58 căn shophouse tọa lạc trên trục đường chính, tạo nên không gian thương mại sầm uất phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, khu đô thị còn sở hữu gần 1 ha công viên trung tâm, hồ cảnh quan và các không gian sinh hoạt ngoài trời, góp phần kiến tạo môi trường sống trong lành, thư thái cho cư dân.

Đặc biệt, QP Green Park sở hữu vị trí đối diện khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng – một trong những khu công nghiệp trọng điểm tại Bình Dương. Đây là lợi thế vàng khi dự án không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn đáp ứng nhu cầu ở thực của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đang làm việc tại VSIP 2 mở rộng. Vị trí đối diện khu công nghiệp cũng mở ra tiềm năng lớn cho đầu tư cho thuê, kinh doanh dịch vụ và gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Hợp tác chiến lược – Nền tảng bảo chứng thành công

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, QP Xanh hợp tác cùng những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Đơn vị phát triển dự án QS Land sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia quản lý và phát triển nhiều dự án đô thị quy mô lớn, mang lại giá trị bền vững và hiệu quả cho nhà đầu tư. Triết lý "Phát triển song hành cùng cộng đồng" của QS Land phù hợp với định hướng chiến lược của QP Green Park. Đơn vị tư vấn giám sát SCQC là tổ chức tư vấn giám sát uy tín, từng đảm nhiệm hàng loạt dự án hạ tầng và khu đô thị trọng điểm trên cả nước. Nhà thầu thi công An Đức - một trong những nhà thầu lớn tại Việt Nam, nổi bật với năng lực triển khai nhiều công trình từ khu đô thị. Đơn vị thiết kế của dư án là công ty kiến trúc danh tiếng Hyan. Với phong cách thiết kế chú trọng yếu tố sinh thái, Hyan đã mang đến cho QP Green Park một bản quy hoạch độc đáo, tối ưu không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên và hiện đại.

Lời kết

Lễ khởi công QP Green Park là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của QP Xanh, đồng thời là niềm vui chung cho cộng đồng Phường Bình Cơ. Với lợi thế vị trí đối diện VSIP 2 mở rộng, dự án không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn khẳng định giá trị sống xanh – bền vững – thịnh vượng cho cư dân.

QP Green Park hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bất động sản hiện đại tại TP. Hồ Chí Minh, mang lại lợi ích kép cho cả nhu cầu an cư và cơ hội đầu tư lâu dài.

Dự án QP Green Park

Trụ sở chính: Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng L16, Tòa Nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://qpgreenpark.vn/

Email: info@qpxanh.com.vn

Hotline: 028 6880 5444