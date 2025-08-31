Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Hà Nội kiểm soát an ninh bằng công nghệ AI

Ngay từ rạng sáng 30/8, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã rợp cờ hoa, các khối diễu binh, diễu hành tập hợp về quảng trường để tham gia tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám thành công.

Buổi tổng duyệt có sự tham gia của hơn 40.000 người, bao gồm lực lượng vũ trang, các khối quần chúng như thanh niên, phụ nữ, công nhân, trí thức, văn nghệ sĩ và các đoàn quốc tế. Các tuyến phố lân cận Ba Đình chật kín người dân đứng xem, cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động, hào hùng nhưng vẫn trang nghiêm.

An ninh triển khai ở mức cao nhất

Trước quy mô lớn, Công an Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị liên quan triển khai phương án an ninh ở cấp độ cao nhất. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ được huy động, bố trí nhiều vòng bảo vệ, kiểm soát giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ – cứu nạn.

Song song với an ninh, công tác y tế, hậu cần cũng được chú trọng. Bộ Y tế triển khai lực lượng kiểm soát an toàn thực phẩm, bố trí xe cấp cứu và đội ngũ y tế trực tại các điểm tập trung đông người. Ngành điện lực và viễn thông Hà Nội cũng chuẩn bị phương án dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống chiếu sáng, truyền hình trực tiếp không bị gián đoạn.

Cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác kiểm soát an ninh tại 6 điểm ra vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: CAND.

Khách mời sử dụng CCCD gắn chip để làm thủ tục check-in tại cổng

Tại buổi tổng duyệt, giải pháp kiểm soát an ninh RAR-HANET đã được lắp đặt tại 6 cổng kiểm soát xung quanh Quảng trường Ba Đình. Khách mời được hướng dẫn quét CCCD, nhanh chóng vào khu vực sự kiện.

Giải pháp kiểm soát an ninh bằng công nghệ camera AI, do Trung tâm RAR thuộc Cục C06 Bộ Công an phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ HANET (thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group) phát triển. Ảnh: CAND.

Theo Ban Tổ chức, khu vực Quảng trường sẽ chặn sóng di động nhằm bảo đảm an ninh thông tin. Do đó, phương án khả thi là sử dụng CCCD để thực hiện check-in tại cổng ra vào dành cho khách mời, thay vì ứng dụng VNeID. Khi quét CCCD, hệ thống hiển thị thông tin và ảnh của khách ngay trên máy tính bảng, dữ liệu được lưu trữ và báo cáo cho bộ phận quản lý. Hệ thống đã được lực lượng an ninh phối hợp thử nghiệm trong buổi tổng duyệt, vận hành ổn định, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra so với phương thức thủ công.

Nhiều khách mời đã có mặt từ 4h sáng, check-in tham dự lễ tổng duyệt 80 năm Quốc khánh. Ảnh: HANET.

Trước đó, hệ thống này từng được sử dụng trong Lễ diễu binh 30/4, check-in nhanh chóng cho hơn 10.000 lượt khách mời, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao và đại biểu quốc tế. Thực tế cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã giúp giảm ùn tắc tại cổng, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ lực lượng an ninh tập trung cho các nhiệm vụ khác. Việc tiếp tục áp dụng tại Đại lễ 2/9 được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, bảo đảm an ninh cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9

Công tác check-in cho đại biểu khách mời được hoàn thành trước 7h sáng. Ảnh: HANET.

Người dân khi tới khu vực trung tâm được khuyến nghị tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông, giữ trật tự và phối hợp với lực lượng chức năng. Việc kết hợp giữa các phương án bảo vệ truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tổ chức các sự kiện quốc gia. Việc sử dụng công nghệ AI hỗ trợ cho công tác bảo đảm an ninh cho thấy sự đổi mới trong cách quản lý, hướng tới một hình ảnh Việt Nam an toàn, hiện đại và hội nhập.

Đại lễ 80 năm Quốc khánh vì thế không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân tộc, mà còn là dấu ấn quan trọng thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo và tầm vóc của đất nước trên trường quốc tế.