Lệ Quyên tuổi 44 tự tin khoe da mộc căng mọng collagen ngay khi ngủ dậy, tiết lộ có bí quyết "hơn ngàn vạn cách thẩm mỹ trên đời"

Ở tuổi 44, ca sĩ Lệ Quyên vẫn khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc và vóc dáng. Không chỉ sở hữu thân hình cân đối, vòng eo "con kiến" mỏng dính, mà làn da của cô còn căng bóng, tràn đầy sức sống, gần như không có dấu vết của thời gian. Điều đặc biệt, Lệ Quyên khẳng định mình chưa từng can thiệp thẩm mỹ cho da, tất cả bí quyết đều đến từ một thói quen tưởng chừng giản đơn: Ngủ đủ và ngủ ngon.

Giấc ngủ là "thần dược hơn ngàn vạn cách thẩm mỹ trên đời" của Lệ Quyên

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ hoàng phòng trà viết:

"Ngủ 9 tiếng mỗi ngày, sâu, ngon… trộm vía, hơn ngàn vạn cách thẩm mỹ trên đời ạ. Làn da ngủ dậy không makeup đây. Da chưa nếp nhăn, chưa can thiệp bất kỳ phương pháp nào ngoài skincare bình thường nha. Nhưng rất sạch sẽ, chăm chỉ, thấy hiệu quả lắm, chưa cần gì hơn".

Nếu nhiều phụ nữ tuổi trung niên phải dựa vào liệu pháp thẩm mỹ, tiêm dưỡng chất hay căng chỉ để níu giữ thanh xuân, thì Lệ Quyên lại đặt niềm tin vào giấc ngủ sâu - một "liệu trình tự nhiên" mà khoa học cũng đã nhiều lần chứng minh.

Khoa học nói gì về giấc ngủ và làn da?

Các nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy, thiếu ngủ hoặc ngủ chập chờn có thể khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, dẫn đến tình trạng khô ráp, dễ xuất hiện nếp nhăn. Ngược lại, khi ngủ đủ và sâu:

Cơ thể tăng sinh collagen: Collagen là "chất keo" giúp da căng bóng, đàn hồi. Giấc ngủ là lúc cơ thể sửa chữa và tái tạo tế bào, sản sinh collagen nhiều nhất.

Giảm hormone căng thẳng (cortisol): Cortisol cao làm phá vỡ cấu trúc collagen, khiến da nhanh lão hóa. Ngủ ngon giúp ổn định cortisol, nhờ đó da ít nhăn hơn.

Làn da được cấp máu và oxy đầy đủ: Khi ngủ sâu, tuần hoàn máu dưới da được cải thiện, mang theo dưỡng chất giúp da hồng hào, tươi trẻ.

Đây chính là lý do mà Lệ Quyên, dù chỉ chăm sóc da cơ bản với các bước skincare thông thường, vẫn có được làn da căng mọng không thua kém ai.

Ngủ ngon không chỉ đẹp da, còn là "liệu pháp cân bằng nội tiết"

Giấc ngủ không chỉ mang lại lợi ích cho làn da mà còn đóng vai trò cân bằng sức khỏe toàn diện cho phụ nữ.

Ổn định nội tiết tố nữ (estrogen và progesterone)

Giấc ngủ sâu giúp tuyến yên và buồng trứng hoạt động ổn định hơn. Estrogen đủ sẽ giúp da duy trì độ ẩm, mềm mại và giảm nguy cơ nám sạm. Đây là yếu tố quan trọng cho phụ nữ tuổi 40+ khi nội tiết bắt đầu suy giảm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng, phụ nữ ngủ ít thường có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là đồ ngọt và giàu calo. Ngủ đủ giúp cơ thể tiết leptin, hormone tạo cảm giác no, qua đó hỗ trợ giữ dáng. Không khó hiểu khi Lệ Quyên vừa có eo thon vừa có da đẹp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Khi ngủ sâu, cơ thể sản sinh cytokine - protein giúp chống viêm và bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Với phụ nữ, điều này không chỉ tốt cho sức khỏe nói chung mà còn hạn chế những vấn đề da liễu do viêm nhiễm.

Cải thiện tâm trạng và giảm stress

Stress là một trong những "kẻ thù" lớn nhất của sắc đẹp, bởi nó kích thích sản xuất cortisol và làm da nhanh lão hóa. Giấc ngủ chất lượng giúp tâm trạng cân bằng, tinh thần lạc quan, gương mặt nhờ đó cũng rạng rỡ hơn.

Lời nhắn gửi từ thói quen giản dị của Lệ Quyên

Ở tuổi 44, nhiều phụ nữ có thể đã chấp nhận sự thật rằng làn da khó giữ được độ căng bóng như thời thanh xuân. Nhưng câu chuyện của Lệ Quyên cho thấy, bí quyết để "ăn gian tuổi tác" không phải lúc nào cũng nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay thẩm mỹ viện. Đôi khi, chỉ cần trở về với quy luật tự nhiên của cơ thể, ngủ đủ, ngủ sâu và ngủ thật chất lượng, cũng đã là một "liệu pháp vàng" để nuôi dưỡng nhan sắc.

Vậy nên, nếu bạn đang trăn trở với những nếp nhăn li ti, làn da xỉn màu hay cơ thể luôn mệt mỏi, hãy thử nhìn lại thói quen ngủ của mình. Biết đâu, chỉ cần "đi ngủ sớm và ngủ đủ", bạn đã nắm trong tay chìa khóa để trẻ lâu như Lệ Quyên.

