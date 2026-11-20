Tối 20/11, trong trận ra quân gặp U17 Bỉ tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Người lập công không ai khác chính là tiền đạo Lê Sỹ Bách.

Phút thứ 4, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái do Minh Thủy thực hiện, Sỹ Bách có pha xử lý đầy ngẫu hứng. Trong tư thế quay lưng về phía khung thành, cầu thủ mang áo số 20 bất ngờ đánh gót đưa bóng vào góc cao, khiến thủ môn U17 Bỉ không kịp phản ứng.

Bàn thắng đẹp mắt này không chỉ giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước đối thủ được đánh giá cao hơn mà còn tạo nên cột mốc đặc biệt. Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho một đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại đấu trường World Cup 11 người. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết giải đấu này.

Khoảnh khắc lập công nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Từ một cầu thủ trẻ chưa được nhiều khán giả biết đến, cái tên Lê Sỹ Bách bất ngờ trở thành tâm điểm sau pha xử lý mang tính lịch sử.

Sỹ Bách trở thành người đầu tiên trong lịch sử bóng đá nam Việt Nam ghi bàn ở sân chơi World Cup 11 người (Ảnh: VFF)

Ngay sau khoảnh khắc lịch sử, cái tên Lê Sỹ Bách nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về cầu thủ trẻ này, nhiều người có thể sẽ bất ngờ bởi cuộc sống trên mạng xã hội của Sỹ Bách khá khác biệt so với sự chú ý đang dành cho mình.

Cụ thể, trang Facebook cá nhân của Sỹ Bách hiện không hiển thị các bài đăng công khai. Những gì người hâm mộ có thể nhìn thấy chỉ là 5 bức ảnh trên trang cá nhân. Không thường xuyên chia sẻ hình ảnh, cập nhật hoạt động hay những câu chuyện đời thường, tiền đạo sinh năm 2009 gần như không để lộ nhiều thông tin về cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Một chi tiết khác cũng khiến cư dân mạng chú ý là Sỹ Bách để trạng thái quan hệ cá nhân là "đang hẹn hò" trên Facebook. Thông tin này càng khiến nhiều người tò mò về chuyện tình cảm cũng như cuộc sống riêng của cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, ngoài dòng trạng thái trên trang cá nhân, Sỹ Bách không chia sẻ thêm nhiều thông tin về chuyện tình cảm của mình.

Nam cầu thủ cực kín tiếng trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, những hình ảnh hiếm hoi được Sỹ Bách chia sẻ vẫn phần nào hé lộ visual đời thường của cầu thủ trẻ. Sở hữu gương mặt sáng, đường nét ưa nhìn cùng vóc dáng thể thao, anh chàng được nhiều người nhận xét là khá điển trai.

So với hình ảnh quyết liệt, năng động trên sân cỏ, Sỹ Bách ngoài đời mang đến cảm giác trẻ trung, thư sinh hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cầu thủ sinh năm 2009 nhận thêm sự chú ý từ cộng đồng mạng sau bàn thắng lịch sử.

Chụp ảnh thẻ nhưng visual của Lê Sỹ Bách vẫn nét căng! (Ảnh: PVF)

Lê Sỹ Bách sinh năm 2009, quê Hưng Yên. Cậu bạn gia nhập Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF từ niên khóa 2020/21 và sớm được chú ý nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ cùng khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Năm 2022, Sỹ Bách góp mặt trong đội hình U13 PVF tham dự giải U13 Quốc gia. Đây là một trong những dấu mốc đầu tiên trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ tại môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Trên sân, Sỹ Bách thường thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải. Điểm mạnh của Sỹ Bách là khả năng bứt tốc, đi bóng qua người và tạo đột biến trong những tình huống tấn công. Bên cạnh đó, cầu thủ quê Hưng Yên cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, mang đến thêm lựa chọn cho hàng công.

Trước khi ghi bàn tại U17 World Cup, Sỹ Bách đã có một số dấu ấn đáng chú ý ở các giải đấu trẻ. Tại VCK U17 Đông Nam Á 2026, nam cầu thủ trẻ lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Đến VCK U17 châu Á 2026, chân sút này tiếp tục ghi bàn vào lưới U17 Hàn Quốc. Trong trận đấu diễn ra tối 10/5, Sỹ Bách bứt tốc sau đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút chéo góc, mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Dù đội nhà sau đó để thua ngược 1-4, màn thể hiện của tiền đạo trẻ vẫn là điểm sáng đáng chú ý.

Hình ảnh hiếm hoi Sỹ Bách đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở cấp độ đội tuyển, Sỹ Bách còn có thành tích nổi bật trong màu áo PVF. Anh cùng U17 PVF giành chức vô địch giải U17 Quốc gia 2026 và đoạt ngôi á quân K-League Asian Youth Championship Jeju 2026. Đặc biệt, cầu thủ sinh năm 2009 được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Quốc gia 2026.

Với những dấu ấn liên tiếp ở cấp độ CLB và đội tuyển trẻ, Sỹ Bách trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

Ở tuổi 17, tiền đạo quê Hưng Yên vẫn còn chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới U17 Bỉ đã giúp anh có một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp: trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại World Cup 11 người.