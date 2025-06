Lê Tiến Dũng chiếm đoạt 11 tỷ đồng thế nào?

Ngày 21/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tiến Dũng (Sn 1980, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2022 Lê Tiến Dũng đưa ra các thông tin gian dối về việc mua được đất dự án với giá rẻ làm cho ông T. H (Sn 1983, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An) và bà D.T. L (Sn 1984, trú phường Cẩm Phô, thành phố Hội An) tin tưởng đưa cho Dũng tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để nhờ mua đất.

Công an thực hiện các quyết định đối với Lê Tiến Dũng - Ảnh: CA Quảng Nam

Tuy nhiên, Lê Tiến Dũng không thực hiện mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam thông báo ai là bị hại liên quan đến Lê Tiến Dũng, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại liên hệ: 0913551444 gặp điều tra viên Đỗ Hồng Tiễn để phối hợp hỗ trợ điều tra.