Lê Tuấn Khang xây nhà riêng lợp tôn sau 4 năm nổi tiếng, chiếc cầu thang dẫn lên trần nhà gây xôn xao: Dùng để đi đâu vậy?

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip căn nhà mới của Lê Tuấn Khang sau khi đã hoàn thiện. Vào tháng 8/2025, nam TikToker khoe xây nhà riêng ở tuổi 23. Gần đây, căn nhà đã hoàn thiện xong, đưa vào sử dụng. Đây sẽ là nơi mà Lê Tuấn Khang ở, sản xuất video trong thời gian sắp tới.

Căn nhà riêng của Lê Tuấn Khang nằm giữa ruộng, là một căn nhà cấp 4 nhỏ; chú, bác góp công xây dựng.

Căn nhà nằm giữa cánh đồng ruộng. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống một căn nhà cấp 4 giản dị ở miền Tây. Phần mái được lợp tôn, mái lá, khung dựng bằng gỗ, tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi. Theo chia sẻ của Lê Tuấn Khang, phần tường và trần nhà được ốp thạch cao để tối ưu chi phí xây dựng. Phần nội thất bên trong lại được đầu tư khá chỉn chu, hiện đại. Từ nệm, đèn ngủ cho tới bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác vừa mộc mạc nhưng vẫn đủ tiện nghi để sinh hoạt và làm việc.

Nam TikToker cho biết căn nhà hiện hoàn thiện phần thô với chi phí khoảng 3 chỉ vàng, chưa tính nội thất và các phần hoàn thiện bên trong. Dù nhìn bên ngoài khá đơn sơ, anh chàng vẫn hài hước gọi đây là “nhà lầu” vì… trong nhà có cầu thang.

Cụ thể, cầu thang được xây bên cạnh giường, trong phòng ngủ này rộng 12m2. Điều gây tò mò, thắc mắc hơn cả là chiếc cầu thang này không dẫn đến đâu cả. Điểm trên cùng của cầu thang chính là trần nhà. Không rõ chức năng là gì ngoài việc để đồ.

Hình ảnh Khoai Lang Thang trong phòng ngủ, có cầu thang bên trong.

“Ê nhưng mà tác dụng của cái cầu thang là gì vậy?”, “Sao cái cầu thang lại để kia, nó dẫn lên đâu vậy?”, “Bí ẩn lớn nhất trong phòng ngủ của Lê Tuấn Khang chính là cái cầu thang”, “Trần đời giờ mới thấy cầu thang trong phòng ngủ”, “Có khi làm để trưng đồ thôi mà thiết kế kiểu cầu thang cho đẹp đó”,... là loạt bình luận xuất hiện dưới các video.

Trước đó, vào hồi tháng 2, khi căn nhà đang dần hoàn thiện, Lê Tuấn Khang đăng tải clip giới thiệu trên kênh TikTok phụ. Tại đây, nhà sáng tạo nội dung này cũng tiết lộ lý do xây cầu thang đặc biệt này.

Ban đầu, anh chàng dí dỏm nói rằng cầu thang được làm để… chống trộm. Theo cách lý giải hài hước của nam TikToker, kẻ gian nếu đột nhập vào nhà có thể tưởng đây là lối đi lên lầu rồi “hoang mang nhẹ”.

Tuy nhiên, đó chỉ là màn “troll cho vui”. Lý do thật sự phía sau chiếc cầu thang không dẫn tới đâu này là để trưng bày quà lưu niệm, cúp, kỷ niệm chương và những món đồ gắn với hành trình làm nghề của mình.

“Mỗi khi mình ngủ dậy, thấy những cái này thì nó sẽ là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Ví dụ như năm sau hay 2-3 năm nữa mình không còn được nhận những cái này nữa, kiểu như mình bị đào thải khỏi mạng xã hội chẳng hạn. Thì đây đúng là kỷ niệm lớn với bản thân mình, buồn vui gì cũng có hết trên cầu thang này”, anh chia sẻ.

Hình ảnh các góc trong phòng ngủ của Lê Tuấn Khang. Spotlight thuộc về chiếc cầu thang.

Nam TikToker cũng cho biết đây là góc anh thích nhất trong phòng ngủ.

Ngoài chiếc cầu thang, điều khiến nhiều người chú ý là view căn phòng nhìn thẳng ra đồng ruộng. Với Lê Tuấn Khang, khung cảnh này khiến anh nhớ tới những ngày đi chăn vịt. Không gian yên tĩnh, bao quanh bởi đồng quê cũng là nơi giúp anh lấy cảm hứng để nghĩ ra ý tưởng cho các video mới.

View đồng ruộng nhìn từ phòng ngủ.

Bên ngoài căn nhà kết bằng gỗ.

Trên sóng livestream, nam TikToker cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả - những người đã theo dõi và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. “Cái đèn hoặc tất cả mọi thứ như cái nệm, cái ghế mình đang ngồi, quần áo mình đang mặc đều nhờ tất cả các anh chị. Mình thấy cuộc sống của mình rất may mắn khi được các anh chị yêu mến. Mình biết ơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Lê Tuấn Khang sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ tại Sóc Trăng. Từ nhỏ anh chàng nghỉ học sớm và theo ba mẹ đi chăn vịt, sau đó lên thành phố làm thuê. Năm 2022, Tuấn Khang về quê phụ ba mẹ chăn đàn vịt khoảng 3.000 con. Trong lúc rảnh rỗi anh chàng cầm điện thoại lên quay chơi chơi rồi up và bất ngờ nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng rồi trở thành “tíc tóc cơ bất đắc dĩ”.

Từ đó cho đến nay, các đoạn clip của Tuấn Khang đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ bởi hài hước, duyên dáng và mang đậm văn hoá mộc mạc ở miền Tây. Bên cạnh đó, tính cách thân thiện, hoà đồng và lễ phép của Tuấn Khang cũng là điểm cộng giúp anh chàng được yêu mến và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hiện tại, anh chàng sở hữu kênh TikTok cá nhân có 13,3 triệu follower.

Nguồn: Lê Tuấn Khang.

Trần Hà.