Thực hư nữ ca sĩ bị đồn mua 11 căn nhà ở Mỹ, U80 vẫn trẻ đẹp bên chồng kém 13 tuổi

Trong làng nhạc hải ngoại nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam nói chung, Khánh Hà không chỉ được biết đến như một "tượng đài" với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện mà còn là biểu tượng của một người phụ nữ viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư.

Ở tuổi gần 80, bà vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và ngọn lửa nghề rực cháy bên người bạn đời – ca sĩ Tô Chấn Phong.

Khánh Hà thời trẻ

Danh ca hải ngoại với lối hát tiên phong, kỹ thuật điêu luyện ảnh hưởng tới nhiều đàn em

Khánh Hà tên thật là Lữ Khánh Hà, sinh năm 1952 tại Đà Lạt trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lẫy lừng. Cha bà là nhạc sĩ Lữ Liên – thành viên ban nhạc AVT danh tiếng.

Sự nghiệp của Khánh Hà dường như đã được định sẵn khi anh chị em trong gia đình đều là những tên tuổi lớn của nhạc Việt như: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích. Lớn lên trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, Khánh Hà sớm bộc lộ năng khiếu và bắt đầu đi hát từ khi mới 16 tuổi.

Khánh Hà bắt đầu sự nghiệp với các ca khúc nhạc ngoại quốc (tiếng Anh và tiếng Pháp). Với phong cách phóng khoáng và giọng hát mang hơi hướng Tây phương, bà nhanh chóng trở thành ngôi sao của các vũ trường lớn tại Sài Gòn trước năm 1975.

Sau khi định cư tại Mỹ, sự nghiệp của bà bước sang một trang mới rực rỡ hơn. Bà sáng lập Khánh Hà Productions. Khánh Hà là một trong số ít nghệ sĩ tự đứng ra sản xuất băng đĩa riêng, tạo nên những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng cao.

Nhắc đến Khánh Hà là nhắc đến kỹ thuật nhả chữ đặc trưng, cách xử lý nốt cao sáng rực và những quãng trầm đầy tự sự. Bà có khả năng biến những ca khúc cũ trở nên mới mẻ, sang trọng hơn. Khánh Hà từng được xem như báu vật của nhạc Việt nhờ sở hữu kỹ thuật hát điêu luyện nhưng xử lý ca khúc tự nhiên, cảm xúc, không bị trưng trổ như nhiều ca sĩ khác. Lối hát của bà ảnh hưởng tới nhiều thế hệ đàn em sau này.

Khánh Hà và Tuấn Ngọc

Những ca khúc như Đời đá vàng, Nghìn trùng xa cách, Nỗi đau muộn màng... qua tiếng hát Khánh Hà đã trở thành những bản thu mẫu mực cho các thế hệ sau học hỏi.

Hạnh phúc bền chặt bên chồng kém 13 tuổi đẹp trai như tài tử điện ảnh

Nếu sự nghiệp của Khánh Hà là một bản nhạc rực rỡ, thì hôn nhân của bà lại là một khúc ca êm đềm nhưng bền bỉ. Khánh Hà và Tô Chấn Phong gặp nhau lần đầu vào năm 1990 khi bà mời anh tham gia một dự án âm nhạc.

Thời điểm đó, việc một nữ danh ca hơn bạn đời 13 tuổi kết hôn là điều gây không ít xôn xao. Tuy nhiên, sự điềm đạm của Tô Chấn Phong và sự tươi trẻ, phóng khoáng của Khánh Hà đã xóa nhòa khoảng cách ấy.

"Trong tình yêu, nếu cứ nhìn vào con số tuổi tác thì khó mà hạnh phúc. Chúng tôi sống với nhau bằng sự thấu hiểu và tôn trọng công việc của nhau" – nữ danh ca từng chia sẻ.

Đến nay, sau hơn 30 năm chung sống, cặp đôi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn kết. Tô Chấn Phong từ một ca sĩ lãng tử đã lui về làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ vợ trong việc kinh doanh và tổ chức biểu diễn. Ngược lại, chính sự khích lệ của Khánh Hà đã giúp Tô Chấn Phong thỉnh thoảng trở lại sân khấu để tri ân khán giả.

Tin đồn "cát-xê mua được 11 căn nhà" và thực hư khối tài sản, trẻ đẹp ở tuổi U80

Trong giới nghệ sĩ thường truyền tai nhau về mức thù lao "khủng" của Khánh Hà vào thời kỳ đỉnh cao. Có thông tin cho rằng, vào những thập niên 80-90, việc chạy show liên tục và bán băng đĩa đã giúp bà tích lũy được khối tài sản khổng lồ, cụ thể là mua được tới 10 căn nhà tại Mỹ.

Thực tế, Khánh Hà chưa bao giờ lên tiếng xác nhận con số cụ thể này một cách phô trương. Trong một chương trình mới đây, khi được hỏi về việc mua được 10 căn nhà, bà nói: "chắc là mười một căn". Câu trả lời của Khánh Hà khiến nhiều gnwowfi tin bởi nhìn vào quy mô của Khánh Hà Productions và tần suất xuất hiện của bà trên các sân khấu lớn hay các phòng trà hạng sang, việc bà sở hữu khối tài sản đáng mơ ước là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Khánh Hà sống kín tiếng, không khoe khoang đồ hiệu hay xe sang nhưng bà từng thừa nhận việc yêu chiều bản thân theo cảm xúc nên "thích là mua". Bên cạnh vật chất, nữ nghệ sĩ còn tập trung đầu tư vào sức khỏe, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luyện thanh mỗi ngày để giữ gìn giọng hát – tài sản lớn nhất của một người nghệ sĩ.

Khán giả gặp Khánh Hà ở thời điểm hiện tại thường ngỡ ngàng vì bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và phong thái quý phái. Bí quyết của bà không nằm ở phép màu nào mà là sự kỷ luật.

Khánh Hà và chồng kém 13 tuổi

Bà duy trì việc tập thể dục và yoga đều đặn, hạn chế tinh bột, đường và ưu tiên thực phẩm lành mạnh. Nữ danh ca sống lạc quan và luôn có sự đồng hành của chồng trong mọi hoạt động.

Khánh Hà là minh chứng cho việc một nghệ sĩ thực thụ có thể dung hòa giữa hào quang sân khấu và hạnh phúc gia đình. Bà không cần những scandal để nổi tiếng, cũng không cần tâng bốc để khẳng định vị thế. Chỉ cần bà cất giọng, khán giả sẽ hiểu tại sao sau bao nhiêu năm, cái tên Khánh Hà vẫn luôn chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người yêu nhạc Việt.

Sự nghiệp lừng lẫy, tài chính vững vàng và một người chồng luôn yêu thương – đó chính là quả ngọt cho một đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật của danh ca Khánh Hà.