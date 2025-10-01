'Lên đời' hơn 120km cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cuối năm 2026 trình làng giao diện mới

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch HĐTV VEC - cho biết, tuyến Nội Bài - Lào Cai là cao tốc dài nhất Việt Nam (245 km). Kể từ khi khai thác năm 2014, lưu lượng phương tiện liên tục tăng, tạo áp lực lớn cho đoạn Yên Bái - Lào Cai. Việc mở rộng tuyến là cấp thiết để đồng bộ với đoạn Nội Bài - Yên Bái, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao.

Ông Đông nhấn mạnh: “Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự đồng hành của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và sự ủng hộ của tỉnh Lào Cai, VEC đã kịp thời hoàn tất thủ tục và sẵn sàng triển khai dự án. Chúng tôi cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo khai thác đồng bộ toàn tuyến vào cuối năm 2026".

Ông Trương Việt Đông - Chủ tịch HĐTV VEC. Ảnh: Lộc Liên.

Lãnh đạo VEC nhấn mạnh, khi đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai đi vào vận hành, dự án sẽ không chỉ giảm tải áp lực giao thông mà còn tạo động lực lớn cho phát triển thương mại, du lịch, logistics trên tuyến hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, kết nối vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai có tổng chiều dài hơn 120km, điểm đầu tại Km123+080 (IC13, Yên Bái) và điểm cuối tại Km244+155 (IC18, Lào Cai). Theo quyết định phê duyệt, quy mô đoạn tuyến sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, đồng bộ với đoạn Nội Bài - Yên Bái đã khai thác.

Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện tại có 2 làn đường, sau khi mở rộng sẽ nâng cấp lên 4 làn đường. Ảnh: Sỹ Lực.

Tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng , trong đó 3.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách, còn lại do VEC huy động. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án sẽ đầu tư mở rộng nền, mặt đường, bổ sung các công trình trên tuyến theo tiêu chuẩn cao tốc vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó, mặt đường mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m; kéo dài cống chui dân sinh, cải tạo mặt đường cũ để đảm bảo an toàn khai thác.

Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai mở rộng sẽ bổ sung nút giao IC15 (Km165+690) dạng chữ T, tăng khả năng kết nối. Đồng thời mở rộng 43 cầu chưa đủ quy mô; xây dựng thêm 1 ống hầm mới dài 530m với 3 làn xe một chiều. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS toàn tuyến, gồm camera giám sát, trung tâm dữ liệu, hệ thống thu phí ETC".

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường an ninh - quốc phòng cho khu vực miền núi phía Bắc.