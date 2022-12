Lệnh cấm TikTok thông qua Thượng viện Mỹ

Tại Mỹ, Thượng viện đã thông qua dự luật cấm TikTok trên thiết bị di động dành cho nhân viên liên bang. Dự luật đã được Thượng viện nhất trí thông qua, nhưng vẫn cần sự ủng hộ của Hạ viện để bắt đầu có hiệu lực. Lệnh cấm được Thượng nghị sĩ Josh Hawley đưa ra áp dụng cho TikTok và tất cả các ứng dụng khác do công ty mẹ ByteDance phát triển.

TikTok được cho là đang phát triển ứng dụng phát nhạc trực tuyến của riêng mình, vậy nên nếu nó được ra mắt, các nhân viên liên bang cũng sẽ bị cấm sử dụng ứng dụng này. Đáng chú ý, dự luật cấm cài đặt và sử dụng nền tảng video ngắn của Trung Quốc trên "bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu của Mỹ hoặc công ty quốc doanh".

Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho các nhà nghiên cứu đủ điều kiện, quan chức thực thi pháp luật và trong các tình huống an ninh quốc gia bị đe dọa. Trong những trường hợp đặc biệt như vậy, các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải chuẩn bị trước các giao thức để giảm thiểu tối đa rủi ro.

Các quan chức chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này bao gồm: Giám đốc Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng, An ninh Mạng và Tình báo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quản trị viên Dịch vụ Tổng hợp. Mặt khác, TikTok hạ thấp những lo ngại đằng sau lệnh cấm, cho rằng đó là "một đề xuất vô dụng cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ".

Mối lo ngại về TikTok

Alabama và Utah đã cấm TikTok vì lo ngại về bảo mật vào cùng ngày Đạo luật được đề xuất lên Thượng viện. Thống đốc Kay Ivey đã chia sẻ trên Twitter rằng "TikTok thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ từ người dùng", mà phần lớn trong số đó không liên quan gì đến chức năng cốt lõi của nó. Oklahoma, South Carolina, Maryland và South Dakota cũng đã có lệnh cấm tương tự.

Không chỉ vậy, Thượng nghị sĩ Marco Rubio còn đưa ra một dự luật có tên là “Anti-social CCP”, nhằm bảo vệ người dùng mạng xã hội trong nước bằng cách “cấm vĩnh viễn ứng dụng TikTok do Bắc Kinh kiểm soát”. Đề xuất này cũng giống như tuyên bố cấm TikTok của cựu Tổng thống Donald Trump đã từng khiến dư luận xôn xao.

Theo The Washington Post, Rubio lập luận rằng chính phủ "phải cấm phần mềm gián điệp tiềm ẩn này trước khi quá muộn". Vào tháng 11/2022, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã có những lo ngại về tác động của TikTok đến an ninh quốc gia./.