Lênh đênh trên biển gần nửa năm, tàu chở 74.000 tấn khí đốt Nga bất ngờ cập cảng láng giềng Việt Nam

Vu Lam | 20-05-2026 - 06:48 AM | Tài chính quốc tế

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đã cập cảng Trung Quốc sau gần nửa năm lênh đênh trên biển.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của LSEG, tàu chở khí Perle đã cập bến tại cảng LNG Beihai của Trung Quốc ngày 19/5. Tàu này có khả năng mang theo khoảng 72.000 - 74.000 tấn LNG.

Con tàu này nhận hàng từ Portovaya LNG của Nga vào ngày 8/12 năm ngoái. Trong điều kiện bình thường, một chuyến vận chuyển LNG từ Nga sang châu Á thường chỉ mất khoảng 45 ngày, tùy tuyến đường. Nhưng với Perle, hành trình đã kéo dài gần 6 tháng.

Portovaya LNG là cơ sở hóa lỏng khí đốt nằm ở vùng Baltic của Nga, do Gazprom phát triển và đi vào hoạt động từ tháng 9/2022, với công suất khoảng 1,5 triệu tấn LNG mỗi năm. Dự án này bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ đầu năm 2025 nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga liên quan đến chiến sự Ukraine.

Chuyến hàng của Perle là lô LNG thứ 3 từ Portovaya được giao tới Trung Quốc kể từ khi Washington siết trừng phạt vào tháng 2/2025. Trước đó, lô đầu tiên được giao vào tháng 12 năm ngoái, còn lô thứ 2 cập Trung Quốc vào giữa tháng 4 năm nay. Cả 3 chuyến hàng đều hướng tới Beihai, cho thấy cảng này đang trở thành điểm đến quan trọng cho LNG Nga bị trừng phạt.

Điều đáng chú ý là Beihai không chỉ tiếp nhận LNG từ Portovaya. Reuters cho biết Novatek, nhà sản xuất LNG lớn nhất Nga, cũng đang sử dụng cùng đầu mối này để giao các chuyến hàng từ dự án Arctic LNG 2, một dự án khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây.

Diễn biến này cũng cho thấy Trung Quốc đang đóng vai trò cửa ngõ then chốt giúp Nga duy trì đầu ra cho LNG trong bối cảnh nhiều thị trường khác né tránh rủi ro.

Trước khi bị trừng phạt, phần lớn LNG từ Portovaya được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Sau đó, thị trường mở rộng sang Trung Quốc, Tây Ban Nha và Italy.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh trừng phạt được áp dụng, hoạt động xuất khẩu của Portovaya bị gián đoạn mạnh, và các chuyến hàng ra nước ngoài trở nên ít hơn nhiều.

Theo Reuters, ngoài các chuyến sang Trung Quốc, phần lớn hàng còn lại trong thời gian gần đây chỉ được điều sang vùng Kaliningrad của Nga.

Theo Reuters

