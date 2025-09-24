Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lệnh giữ người khẩn cấp với Nguyễn Thanh Nhật Phi sinh năm 2003

24-09-2025 - 12:53 PM | Xã hội

Phi là tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết mới đây đã đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Nhật Phi (SN 2003) thường trú tại xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông làm 02 người tử vong trên địa bàn xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 1810, đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, khiến 02 người tử vong tại chỗ.

Lệnh giữ người khẩn cấp với Nguyễn Thanh Nhật Phi sinh năm 2003- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CA Lâm Đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phi được cấp giấy phép lái xe hạng C vào ngày 30/8/2025 và hành nghề lái xe tải. Đến 13h50 ngày 20/9/2025, Phi điều khiển xe ô tô tải loại 08 tấn lưu thông trên Quốc lộ 14, khi đến Km 1810 đã điều khiển xe lấn sang làn ngược chiều để vượt xe. Hành vi này dẫn đến va chạm trực diện với xe mô tô biển kiểm soát 48D1-104.82 đi hướng ngược lại, làm 02 người trên xe mô tô tử vong.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phi có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Vụ việc là lời cảnh báo đến mỗi người khi tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ luật, chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, làn đường, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và người khác.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

