Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam và Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét đối với Phạm Đức T, sinh năm 1986, nguyên quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh có địa chỉ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị về tội: "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở của bị can Phạm Đức T phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng với Phạm Đức T. Ảnh: VKSND Quảng Trị

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026, Phạm Đức T lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh có địa chỉ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa của Công ty Cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh, tổng giá trị tài sản mà Phạm Đức T chiếm đoạt của Công ty là trên 250.000.000 đồng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.