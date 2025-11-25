Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lệnh vận hành mới cho hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt xả lũ lịch sử

25-11-2025 - 09:37 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau đợt xả lũ lịch sử với tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3/s, chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ được lệnh đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.

Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Lệnh vận hành các hồ thủy điện Sông Ba Hạ , Krông H’năng và Sông Hinh.

Lệnh vận hành được đưa ra khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ, trong đó có Đắk Lắk.

Dự báo mưa lớn sẽ xảy ra từ ngày 28-29/11, với lượng mưa phổ biến từ 150–250mm, có nơi trên 350mm. Trước diễn biến phức tạp này, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng vận hành điều tiết lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du.

Theo đó, các nhà máy thủy điện thống nhất đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11/2025, cụ thể: Thủy điện Sông Ba Hạ 102,0m; Thủy điện Sông Hinh 204,5m; Thủy điện Krông H’năng 251,5m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khi vận hành, các hồ phải nghiêm túc tuân thủ trình tự đóng – mở cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du.

Lệnh vận hành mới cho hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt xả lũ lịch sử- Ảnh 1.

Hạ du Đắk Lắk chìm trong biển nước vì trận lũ lịch sử.

Trước đó, các hồ thuỷ điện trên có mức xả lũ rất lớn. Trong đó, hồ chứa thuỷ điện Sông Ba Hạ có mức xả kỷ lục vào lúc 16h00 ngày 19/11. Thời điểm đó, mực nước hồ (MNH) 105m; lưu lượng về hồ 16.120m 3 /s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m 3 /s. Còn hồ thuỷ điện Sông Hinh lúc 12h00 ngày 19/11, MNH: 208,77m; lưu lượng về hồ: 2.229m 3 /s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 1.349m 3 /s. Hồ thuỷ điện Krông H’Năng lúc 15h00 ngày 7/11, MNH: 254,83m; lưu lượng về hồ: 2.911m 3 /s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 2.883m 3 /s.

Với mức xả lớn trên, khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

