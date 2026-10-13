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Libya triệt phá đường dây buôn lậu ma túy gần 1 triệu USD

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền Libya thu giữ 400kg cần sa nhựa trị giá gần 1 triệu USD bị buôn lậu qua biên giới từ Ai Cập gần thành phố Tobruk.

Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch, các điều tra viên cho biết số ma túy này đã bị buôn lậu qua biên giới từ Ai Cập.

Lô hàng, được định giá khoảng 6 triệu dinar Libya (934.000USD), đã được phát hiện hôm 10/10, tại một ngôi nhà ở khu vực nông nghiệp phía Đông Nam Tobruk, theo ông Ahmed al-Mismari, một quan chức thông tin và tư liệu tại cơ quan chống ma túy của Libya.

Các nghi phạm gồm công dân Libya và Ai Cập, mặc dù các quan chức không xác nhận số lượng người bị bắt giữ.

Ông Mismari nói với Reuters: "Các cuộc điều tra ban đầu tiết lộ rằng lô hàng đã được buôn lậu qua biên giới với Ai Cập và dự định tiêu thụ cũng như phân phối nội địa trong thị trường Libya".

Các bức ảnh do cơ quan này công bố cho thấy một lượng lớn cần sa nhựa được đóng gói trong các vỏ bọc màu vàng kim và đen. Các gói hàng mang nhiều nhãn mác, gồm biểu tượng con ngựa và năm 2026.

Các vụ thu giữ trên diễn ra sau một đợt đánh chặn ma túy lớn khác vào tháng 9, khi các sĩ quan an ninh Libya phát hiện khoảng 100.000 viên thuốc lắc ecstasy bị buôn lậu từ châu Âu.

Các viên thuốc, có hình dạng giống khuôn mặt của cựu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã được cất giấu bên trong một chiếc xe tải chở hàng, Cơ quan Răn đe Chống Chủ nghĩa Khủng bố và Tội phạm Tổ chức cho biết.

Libya đã nổi lên như một trung tâm quá cảnh Bắc Phi lớn cho các loại ma túy tổng hợp và các chất ma túy khác hướng đến các thị trường trong nước và khu vực, theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

UNODC lưu ý các mạng lưới buôn bán trái phép đang tích cực khai thác các khoảng trống an ninh và sự phân mảnh chính trị để lại sau cuộc lật đổ ông Muammar Gaddafi do NATO hỗ trợ năm 2011.

Ngày nay, quốc gia này vẫn bị chia rẽ giữa Chính phủ Đoàn kết Dân tộc có trụ sở tại Tripoli và chính quyền phía Đông do chỉ huy quân sự Khalifa Haftar hỗ trợ.

Năm 2025, cơ quan chống ma túy có trụ sở tại phía Đông của Libya đã thu giữ hơn 6,4 tấn cần sa nhựa, 68,4kg cocaine và gần 1,9 triệu viên ma túy với tổng trị giá 34,3 triệu USD, theo hãng thông tấn Libya.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

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